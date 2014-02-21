Как помочь человеку в состоянии острого стрессового расстройства

В результате многие люди попали в состояние острого стрессового расстройства, отмечает гештальт-терапевт Елена Зозуля. Это один из видов психической травмы, так называемой эмоционально-психологической раны. Если образно, то человек мгновенно оказывается в пучине собственных чувств, запредельной интенсивности (горе, ужас, ярость). Мыслить и адекватно реагировать в таком состоянии человек не способен (может быть временная потеря памяти, спутанность мыслей и др.) Психические травмы от природных катаклизмов переносятся легче, чем травмы от действий другого человека. Мысль о том, что мой сосед - это человек из лагеря противников уже травматична. Жить рядом с реальным или потенциальным убийцей – крайне небезопасно.

У травмы есть своя физиология. Перед лицом опасности тело и психика мобилизуют огромное количество энергии для подготовки реакции на стресс: «бороться или убегать». Эта подготовка сопровождается усилением кровяного тока и выбросом гормонов стресса, в частности, адреналина и кортизола. Из научных исследований известно, что длительное действие кортизола ведет к мозговым нарушениям, приводящим к нарушению памяти, повышению тревожности, невозможности контролировать взрывы ярости, приступы паники, сильно снижается способность к восприятию новой информации. Последствия психических травм могут быть таковы:

- человек может стать зависимым (алкоголик, наркоман, игроман, сексоголик и другое);

- может появиться бессонница, расстройство питания;

- могут появиться различные телесные заболевания (мигрени, мышечные спазмы, желудочно-кишечные расстройства, астма, некоторые формы эпилепсии, панические атаки…);

- сексуальные расстройства;

- расщепление личности (внутри есть несколько «Я», которые чаще всего конфликтуют между собой, усложняют делать любой, даже самый простой выбор).

Не все люди одинаково переносят стрессовые события. На это влияют обстоятельства, при которых получена травма и личностные особенности человека. Если человек был счастлив и любим в детстве, если его эмоционально поддерживали и ценили, давали возможность совершать ошибки, и не считали ошибки катастрофами, – то он гораздо легче справится со стрессом, чем те, у кого детский опыт был нехорошим.

Важно знать, что вовремя оказанная помощь пострадавшему – залог быстрого, без серьезных последствий выхода его из кризисного состояния.

Как оказать помощь человеку, который находится в состоянии острого стрессового расстройства

Сразу же, как только появится возможность, создать безопасное и максимально комфортное окружение (среду обитания) для пострадавшего: уложить его в уютную постель, укрыть теплым одеялом, в ноги положить грелку, исключить, если можно, шум, яркий свет, говорить спокойным и ровным голосом. Если у вас под рукой есть обычный каримат и теплая куртка – это тоже подойдет для создания такого места. Важно создать атмосферу доверия и спокойствия.

Исключить контакт пострадавшего с источником стресса, чтобы не было ретравматизации: забрать из сгоревшего дома или поля сражения в безопасное место; не допускать повторной встречи его с насильником (с человеком, который нанес травму или с людьми из лагеря противника).

Уважительно и предельно ясно относиться к пострадавшему. Например: если человек находится в измененном состоянии в результате контузии головы – мягко объяснять ему, что с ним произошло и почему он должен сейчас лежать, несмотря на то, что его друзья остались на поле боя. Объяснять нужно столько раз, сколько будет требоваться в этой ситуации. Можно познакомиться, чтобы человеку было спокойно в контакте с вами, рассказать в каком месте он находится и как сюда попал. Часто люди не помнят, что с ними произошло и куда попали в результате сложившейся ситуации.

Заземлить человека. В результате стресса люди как бы застревают в травматической ситуации. Они могут «видеть» перед собой погибших друзей, с которыми вместе попали в катастрофу, или все время мысленно оказываться в том месте, где его ранили. Так один парень четко запомнил лицо человека, который хотел его убить и целился в него из автомата. Он помнил, как тряслись руки убийцы, помнил, когда тот уронил случайно патрон – парень успел его поднять. Затем парня оглушил взрыв гранаты, и он потерял сознание. Ничего не помня больше, он, с помощью друзей, добрался в безопасное место. Патрон все это время был зажат в его ладони.

Чтобы помочь человеку прийти в себя, необходимо возвращать его в ситуацию здесь и сейчас. Концентрировать внимание на особенностях помещения, в котором вы находитесь. Акцентировать внимание на телесных ощущениях: спрашивать, видит ли он вас, насколько ощущает свои руки, ноги, голову, грудь. Можно держать пострадавшего за руку, чтобы он ощущал тепло или холод вашей ладони. Интенсивность, с которой вы держите его ладонь, должна быть достаточно крепкой. Можно гладить его волосы, но при этом спросить разрешения на это. Хорошо заземляет положенная на его грудь (или на спину между лопаток) ваша ладонь. Держать достаточно долго, с легким нажатием. Если есть возможность – положите его стопы к себе на живот под одежду, для этого сядьте у его ног на свои поджатые ноги (ваш клиент лежит). Старайтесь дышать во время всех этих манипуляций животом, достаточно глубоко и спокойно. Таким способом вы сможете помочь клиенту «раздышаться» (глубоко и спокойно дышать) и вывести человека из замершего, или перевозбужденного состояния. Убирать его ноги с живота, когда клиент делает вдох. Делать эти процедуры минут 20-30 или пока клиент не скажет, что достаточно. Этот пункт очень важен для возвращения человека в реальность.

Давать человеку ощущение поддержки и самоподдержки. Говорить пострадавшему: «Я с тобой», «Все будет хорошо», если это ваш близкий человек, то говорите, что его любите. Это должны быть простые и понятные фразы. Желательно человека обнимать, смотреть ему в глаза (если ему это комфортно). Говорить ему, что он сильный, что у него все получится. Вспоминать, как когда-то он уже имел положительный опыт выхода из критической ситуации.

Нормализация. Часто людям кажется, что они сошли с ума, что с ними что-то не то. Важно говорить человеку, что с ним все в порядке. Что такое случается и с другими людьми и что это обязательно пройдет.

Во время вашего сопровождения клиента, в определенный момент он начнет мелко и интенсивно трястись. Это очень хорошо, потому, что так выходят прерванные импульсы тела. Иначе, именно они могут стать разрушительными факторы и вызвать болезни, бессонницу и другие расстройства, которые были описаны выше. Не пугайтесь, просто продолжайте быть с клиентом и делать все то же, что и делали.

Если человек зациклен на травматических видениях – сделать техники для снятия напряжения («дистанцирование»).

Например. Если человек находится в своем видении – предложить ему представить, что все это он видит на большом телевизоре. Затем попросить из всего видения сделать один кадр, чтобы получилась фотография. Фотография цветная, но вы можете помогать клиенту увеличивать, уменьшать, переворачивать эту фотографию. Все это происходит в фантазии человека. Затем снимок пусть станет черно-белым. Потом попросите клиента представить, что фотографию он полощет в соленом океане. Вода разъедает изображение и постепенно лист становится белым. Пусть он отпустит этот лист в океан и смотрит, как волны поглотят этот листик бумаги.

Техники, описанные в этой статье достаточно простые и очень полезные для пострадавших во время сильных потрясений. Используя их, вы можете помочь людям предотвратить последствия травмы, которые могли бы влиять в будущем на их здоровье, отношения с собой и миром. Вы можете помочь клиентам скорее вернуться к нормальной социальной жизни, помочь им вспомнить, что кроме травматических событий было, есть и может быть много счастливых моментов.

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