Клиники Национальной академии меднаук готовы лечить пострадавших активистов

Институты Национальной академии медицинских наук Украины готовы оказывать неотложную и высокоспециализированную медицинскую помощь пострадавшим участникам акций.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАМН.

Как говорится в сообщении, согласно приказу НАМН Украины создана оперативная группа для своевременного реагирования и принятия управленческих решений.

В клиниках созданные специализированные бригады, в том числе хирургического профиля, для предоставления неотложной медицинской помощи пострадавшим. Обеспечено круглосуточное дежурство высококвалифицированных специалистов. Ведется прием пострадавших, которые нуждаются в неотложной медицинской помощи. Создан необходимый запас медикаментов, шовного и перевязочного материалов и т.п., подчеркнули в пресс-службе.