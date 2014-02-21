В Киеве по состоянию на 21 февраля за медицинской помощью обратилось 577 пострадавших
11:49, 21 февраля 2014Страна
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Количество погибших во время столкновений в центре Киева увеличилось до 77 человек
Фото: REUTERS
По данным Минздрава, по состоянию на 06.00 21 февраля за медицинской помощью обратилось 577 пострадавших, 369 из них госпитализированы.
Количество погибших во время столкновений в центре Киева увеличилось до 77 человек.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
По данным Минздрава, по состоянию на 06.00 21 февраля с места обострения столкновений в центре Киева с 18 февраля за медицинской помощью обратилось 577 пострадавших, 369 из них госпитализированы.
За последние сутки за медицинской помощью к бригадам экстренной медицинской помощи обратились 132 человека, 82 из них госпитализированы, другим помощь оказывается непосредственно на месте.
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