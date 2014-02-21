В Киеве по состоянию на 21 февраля за медицинской помощью обратилось 577 пострадавших

По данным Минздрава, по состоянию на 06.00 21 февраля за медицинской помощью обратилось 577 пострадавших, 369 из них госпитализированы.

Количество погибших во время столкновений в центре Киева увеличилось до 77 человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

По данным Минздрава, по состоянию на 06.00 21 февраля с места обострения столкновений в центре Киева с 18 февраля за медицинской помощью обратилось 577 пострадавших, 369 из них госпитализированы.

За последние сутки за медицинской помощью к бригадам экстренной медицинской помощи обратились 132 человека, 82 из них госпитализированы, другим помощь оказывается непосредственно на месте.