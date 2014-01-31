Чай из шиповника поможет вылечиться от простуды и гриппа

Полезные свойства шиповника поистине безграничны, многие очень редкие, еще интересно, что по концентрации важных для здоровья полезных веществ шиповник в десятки раз превосходит прочие известные лекарственные корни, ягоды и плоды, важно лишь правильно его заваривать, пишет Arabio.ru.

Ягоды шиповника богаты не только витамином С, они включают в свой биологический состав витамины А, К, Р, Е, а также витамины группы В. Не менее разнообразен и принесет здоровью огромную пользу комплекс микроэлементов, который содержится в плодах шиповника: калий и кальций, железо и магний, марганец и натрий, фосфор и хром, а также медь, кобальт молибден и марганец. Но и это еще не все! В шиповнике есть сахара, пектины, дубильные вещества, органические кислоты, эфирное масло и многие другие вещества, необходимые для нормальной жизнедеятельности человеческого организма.

Продолжаем разговор о полезных свойствах шиповника. Богатый биологический состав шиповника определяет широкую сферу применения этого лекарственного растения для лечения различных заболеваний. Известно, что шиповник очень полезен для органов пищеварения, стимулирует более активную деятельность почек, обладает мочегонным действием. Употребление шиповника позволяет препятствовать развитию воспалительных процессов, а также способствует уничтожению вредных бактерий.

Высушенные корни шиповника обладают вяжущими способностями, а семена являются источником масла, в состав которого входит целый комплекс витаминов и жирных кислот. Его используют для ускорения процесса заживления ран и в качестве противовоспалительного средства.

Очень высоко котируется такое полезное качество шиповника, как высокое содержание аскорбиновой кислоты, что позволяет применять шиповник при авитаминозах, атеросклерозах, простудных заболеваниях и использовать его для укрепления иммунной системы. Еще больше пользы он имеет благодаря наличию в своем составе витаминов Р и К шиповник обладает такими редкими полезными свойствами, как ускорение регенерационных процессов и срастания костей. Употребление шиповника также позволяет эффективно укреплять сосудистую систему, лечить расстройства мочеполовой системы, улучшать состояние больных при малярии, анемии, кровотечениях, способствовать понижению давления.

Чтобы воспользоваться целебными полезными возможностями этого удивительного растения, вы можете не только заваривать традиционный отвар из его плодов, но и готовить чай, настойки, экстракты и т.д.