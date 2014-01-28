Каковы причины низкого гемоглобина

Анализ крови на гемоглобин и количество эритроцитов - одно из важнейших обследований. Их делают всем, начиная с рождения, пишет Lady.tochka.net.

Низкий гемоглобин - проблема или случайность? Лечить его или «само пойдет»? Что делать, когда у ребенка низкий гемоглобин? Чтобы ответить на все эти вопросы, для начала разберемся в определениях.

Гемоглобин – один из сложных железосодержащих белков, способный легко связываться с кислородом и так же легко отдавать его. Он находится в эритроцитах и, благодаря этому, придает им красный цвет.

Главной функцией гемоглобина является перенос жизненно важного кислорода ко всем живым клеткам организма. Отсюда и вытекает момент, что в зависимости от возраста, пола, образа жизни и даже места жительства человека нормы уровня гемоглобина будут меняться, потому как и потребности организма в кислороде будут разные, а значит, и количество белка-переносчика тоже нужно не одинаковое.

И прежде чем тревожиться и лечить, нужно точно знать нормы гемоглобина для детей разного возраста, разного пола и образа жизни! Дело в том, что когда организм «не делает заказа» на большое количество кислорода, то, соответственно, большое количество гемоглобина ему просто ни к чему.

Если нет возможности достаточно двигаться, то зачем нужен организму гемоглобин в "нормальных" количествах? Таким образом ребенок мегаполиса, который полдня проводит за партой, в среднем 3 раза в неделю изучает иностранный язык, занимается музыкой и на все эти занятия доставляется в машине или общественном транспорте, а выходной проводит за компьютером, не будет иметь гемоглобин уровня своих сверстников, гуляющих днями в лесу и поле, занимающихся спортом и ходящих в пешие походы в горах.

Для нормального гемоглобина нужен более естественный здоровый образ жизни! Так что прежде чем прибегать к лекарствам и врачам, стоит расставить приоритеты.

Оптимально было бы понимать, что гемоглобин повышается не питанием или лекарствами, а образом жизни. Чем больше у ребенка «расход энергии», тем выше уровень гемоглобина. Поэтому, если гемоглобин низкий, надо бегать, прыгать, плавать, побольше дышать свежим воздухом.

Конечно, бывают ситуации, когда причины действительно серьезны, и без врача и лекарств не обойтись, но такие ситуации пропустить сложно.

В зависимости от причин анемии классифицируются очень обширно, а причины бывают следующими:

Повышенные потери гемоглобина при кровотечениях;

Повышенное разрушение (гемолиз) эритроцитов;

Нехватка железа, необходимого для синтеза гемоглобина, или витаминов, участвующих в образовании эритроцитов (преимущественно В12, фолиевая кислота) – железодефицитная или В12-дефицитная анемия;

Нарушение образования клеток крови при специфических гематологических заболеваниях – гипопластическая анемия, серповидно-клеточная анемия, талассемия.

Анемия также может возникать вторично при разного рода хронических негематологических заболеваниях.

Подводя итог, отмечу, что любое обследование - это не самоцель, а основание, на котором будет базироваться консультация у специалиста, и анализ крови - самое простое и многоговорящее из них.