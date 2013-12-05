В Украине - опасная тенденция относительно ВИЧ-инфекции среди беременных

В Украине наблюдается опасная тенденция относительно выявления ВИЧ-инфекции среди беременных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила директор Украинского государственного Украинского центра по контролю за социально опасными заболеваниями Министерства здравоохранения Украины Наталья Низова сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Хотя мы и гордимся тем, что у нас уровень передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку за последние 10 лет снизился в 6 раз. Но есть и другая статистика - ВИЧ-инфекция обнаруживается среди беременных женщин во время второго теста на ВИЧ. Это означает, что, когда беременная женщина становится на учет, тест – отрицательный. Но, когда в семье нет понимания, что надо предохраняться, хранить супружескую верность и быть осторожными в плане возможности инфицирования. Отсутствие этого понимания приводит к тому, что у части женщин в 30 недель беременности, незадолго до родов обнаруживается положительный тест на ВИЧ (у 30% среди женщин, у которых выявили ВИЧ-инфецию во время беременности). Это означает, что риск передачи инфекции от матери к ребенку увеличивается в несколько десятков раз», - отметила Низова.

По ее словам, сегодня в стране живет несколько тысяч детей с ВИЧ-инфекцией они все получают лечение, уход, но каждый ребенок – это колоссальный вызов для семьи, для общества.

Также медик акцентировала, что среди пациентов, у которых впервые выявили ВИЧ-инфекцию, у 43% ставят диагноз «СПИД». «Это значит, что инфекция у человека - 5 или больше лет. Лечение у такого пациента нужно начинать немедленно, а это сказывается на качестве жизни. Если несвоевременно обнаружить ВИЧ-инфекцию, если несвоевременно пациент обратился а помощью, консультированием, то, к сожалению, в 55% случаев впервые обнаруженной ВИЧ-инфекции выявлется с туберкулезом. А лечить две инфекции сложнее», - подчеркнула Низова.

Программный директор представительства фонда АНТИСПИД в Украине Сергей Федоров подчеркнул, что ВИЧ-инфекция - это проблема не только уязвимых групп населения - потребителей наркотиков, секс-бизнеса.

«Любой человек, который имел хотя бы один не защищенный сексуальный контакт, даже со воим супругом, который посещал медицинские учреждения, где ему делали переливание крови должен проходить тест на ВИЧ не реже одного раза в год. Это должно стать доброй традицией среди украинцев. В этом году мы поддержали городской центр СПИДа, с которым провели акцию.

Федоров рассказал, что в течении 2 дней посетителям супермаркета АШАН предлагали бесплатно и анонимно пройти экспресс-тест на наличие ВИЧ-инфекции. Было протестировано 944 человека.10 тестов оказались положительными, из них 6 узнали в своем статусе впервые», - сказал Федоров.

Также участники пресс-конференции проинформировали, что сегодня в мире более 35 миллионов людей, живущих с ВИЧ-инфекцией, каждый день выявляют 6 тысяч новых случаев, в основном – среди молодых людей, а половина ВИЧ-инфицированных не знают о своем статусе.