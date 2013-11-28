Во Львове начал работу симпозиум по вопросам телемедицины

Сегодня во Львове начал свою работу научный симпозиум «Телемедицина и информационные технологии».

Как передает корреспондент УНИАН, в симпозиуме возьмут участие ведущие специалисты из Украины, России, Польши и Германии. Форум проходит по инициативе Медицинского центра телемедицины совместно с Украинским центром научной медицинской информации и патентно-лицензионной работы. Как отмечают организаторы, цель симпозиума – повышение образовательного уровня специалистов-медиков, которые занимаются вопросами упрощения доступа людей к высококачественным медицинским услугам, расширения спектра услуг, независимо от пребывания пациента. Украинская медицина должна интегрироваться в международное медицинское сообщество, также очень важно внедрение инновационных технологий в процесс обучения врачей, считают организаторы.

По словам одного из участников симпозиума доктора медицинских наук руководителя отделения информатизации с центром телемедицины и дистанционного обучения Донецкого национального медицинского университета им.М.Горького Антона Владзимирского, во Львове проходит своеобразная отчетная конференция, посвященная подведению первых итогов системной деятельности по развитию национальной телемедицинской сети в Украине.

«Эта работа проводится в рамках Меморандума овзаимопонимании с Министерством здравоохранения Украины, Национальной академией медицинских наук Украины, Благотворительным фондом Рината Ахметова «Развитие Украины», ООО ДТЭК и ОАО «МТС Украина» В этом аспекте особо хочу подчеркнуть успехи фонда фонда «Развитие Украины» в построении опорного сегмента национальной телеонкологической сети и в создании уникальной по своей медико-социальной значимости и инновационности телефтизиатрической сети в Донецкой области», - сказал Владзимирский.

В Благотворительном фонде Рината Ахметова «Развитие Украины» УНИАН рассказали, что внедрение инновационных информационных технологий фонд осуществляет во всех своих программах и проектах направления «Здоровье Нации» с целью сокращения времени и расстояния украинских пациентов к своевременному и точному диагнозу, лечению, а также профессиональному росту врачей.

В рамках проекта 4 противотуберкулезных диспансера Донецкой области (г. Краматорск, г. Мариуполь, г. Шахтерск и г. Горловка) будут связаны с Областной клинической туберкулезной больницей г. Донецка (ДОКТО). Целью объединения лечебных учреждений является проведение он-лайн консультаций специалистами областной больницы, а также назначения и коррекции схем лечения больных лекарственно-устойчивыми формами туберкулеза. До внедрения этих технологий пациентам и врачам необходимо было лично приезжать в Донецк для получения консультаций и назначения или изменения схемы лечения больному с лекарственно-устойчивой формой туберкулеза. Проект «Телемедицина» позволил сократить время на постановку, изменение диагноза и назначение правильной схемы лечения, что приведет к более эффективному и качественному лечению больных туберкулезом, и сократил расходы врачей и пациентов.

С помощью телекоммуникационных технологий в сфере онкологи врачи получили возможность вести дистанционное сопровождение лечебно-диагностического процесса и научно-методическую деятельность. Врачи получили возможность проводить консультации для определения диагноза и лечения, предоставлять/получать консультации по уникальным заболеваниям. Для онкобольных значительно сократилось время и расстояние для получения диагноза и назначения лечения. Также, благодаря телесетям, онкологические диспансеры проводят конференции, дистанционное обучение своих сотрудников.