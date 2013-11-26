Социальные службы готовы к работе в зимний период

Социальные службы Украины готовы к работе в зимний период.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства социальной политики, по словам директора Департамента социальных услуг министерства Ирины Тарабукиной, “отопительный сезон в учреждениях, заведениях системы социальной защиты населения начат своевременно и обеспечен нормальный температурный режим в помещениях. Также для выявления потребности в предметах первой необходимости организовано регулярное посещение инвалидов, одиноких граждан, особенно – в сельской местности. Кроме того, на случай чрезвычайных ситуаций социальные работники готовы покупать продукты и оказывать другую необходимую помощь тем, кто не может самостоятельно выйти в магазин», – сказала она.

По словам Тарабукиной, интернатными учреждениями сферы управления министерства отремонтировано более 414 единиц жилых корпусов, более 34,2 тыс. м теплосетей и больше чем 280 котельных. Созданы запасы угля, жидкого топлива, мягкого инвентаря зимнего ассортимента и продуктов питания.

В регионах возобновлена деятельность 483 оперативных штабов и активизирована работа бригад социального патрулирования для первоочередной проверки всех мест возможного пребывания бездомных, подготовлены места для обогрева и раздачи горячей еды и дополнительные койко-места для ночлега.

Тарабукина уточнила, что в настоящее время в Украине действуют 87 коммунальных заведений для бездомных, в том числе 19 домов ночного пребывания, 7 центров реинтеграции, а также отделения социальной гостиницы. Мощность этих заведений составляет около 1,2 тыс. койко-мест. Все они готовы к работе в усиленном режиме в случае резкого похолодания.

«На случай сильных морозов и предоставления экстренной помощи таким лицам на базе заведений для бездомных лиц организовано 354 дополнительных койко-места. Кроме того, в других социальных и медицинских заведениях на базе негосударственных организаций дополнительно уже предусмотрено 1,1 тыс. койко-мест», – конкретизировала директор департамента Минсоцполитики.