Нет угрозы от затопленных боеприпасов с отравляющими веществами

Угрозы акваториям Черного и Азовского морей от затопленных во время Великой Отечественной войны боеприпасов с отравляющими веществами нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Михаил Болотских на брифинге в Киеве.

По его словам, финансирование государственной программы по консервации и перезахоронению боеприпасов с отравляющими веществами было прекращено в 2010 году. В результате удалось нейтрализовать опасные боеприпасы в тех объемах, которые позволяло осуществить финансирование.

В связи с этим, отметил Болотских, нейтрализация и перезахоронение боеприпасов с химоружием на больших глубинах необходимо продолжать, для чего подготовлена и направлена на рассмотрение дополнительная программа.

«И мы, и экологи, и другие структуры постоянно проводим мониторинг, берем пробы воды, и никакого превышения ни по каким показателям нет», - заверил Болотских.

По его словам, на данный момент обследовано 12 точек, где обнаружены новые места захоронений опасного оружия, но для более полной картины необходимо исследовать всю акваторию морей по заранее разработанной схеме, после чего можно будет назвать точное количество оставшихся опасных боеприпасов.