В Киево-Печерской Лавре состоялся День молитвы за сирот

В Успенском соборе Киево-Печерской лавры вчера молились о сиротах, проживающих в интернатах и детских домах, а также о людях, принявших детей в свои семьи.

Как передает корреспондент УНИАН, в этот день лавру посетили около 120 детей-сирот.

Богослужение возглавил наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.

“Сегодня мы молимся за детей-сирот, чтобы Господь дал им почувствовать нашу любовь. Каждый день в Лавру за помощью обращаются около 150 людей. Лавра исполняет заветы Антония и Феодосия и помогает тем, кто нуждается. Каждый день Лавра бесплатно кормит около тысячи людей. Мы помогаем детским домам, помогаем людям на операции. Милостыня – одна из высших добродетелей и доходит до Господа вперед человеческой молитвы”, - сказал владыка Павел.

По окончании богослужения на Соборной площади дети запустили в небо воздушные шары, на которых написали свои мечты и желания. После чего для них были организованы экскурсионная программа и праздничный обед.

По окончании праздника митрополит Павел пригласил детей-сирот в свой дом наместника и вручил каждому ребенку памятные подарки.

Справка УНИАН. В Украине на сегодня 24 тыс. детей-сирот нуждаются в усыновлении. 10 ноября 2013 года состоялся третий "Всеукраинский День молитвы за сирот".