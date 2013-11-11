Скорую помощь оснастят отечественными автомобилями - Янукович

Службы скорой помощи в Украине будут оснащены автомобилями, которые изготовят отечественные предприятия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом глава государства Виктор Янукович сказал во время встречи с деятелями культуры и искусства.

«Наши предприятия отечественные получили эти заказы, и сегодня производство запущено на полный ход», - сказал он и добавил, что «это будут самые современные автомобили».

По его словам, заказано 1,5 тыс. машин. Янукович отметил, что этот заказ - один из первых шагов на пути обновления автомобильного парка служб скорой помощи. В перспективе, заметил он, - дальнейшее производство таких специализированных автомобилей. «На следующий год мы также будем это делать и через 2-3 года завершим полностью. Скорая помощь будет работать на должном уровне», - подчеркнул Президент.

Он отметил, что в некоторых регионах бригады скорой помощи в своей работе приблизились к провозглашенным в контексте реализации медицинской реформы нормативам. «Скорая помощь уже почти работает в этих параметрах», - констатировал Янукович.

Глава государства добавил, что уделяется внимание вопросу повышения квалификации врачей, их должного материального и финансового обеспечения. «Сегодня идет обучение, сегодня повышена заработная плата врачам скорой помощи, сегодня скорые помощи укомплектованы лекарствами, необходимым оборудованием», - сказал Президент.