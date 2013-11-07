Осложнения, которые могут появиться после имплантации зубов

Сегодня в стоматологической практике часто используется имплантация зубов, цены при этом клиентов не смущают, ведь в результате они получают отличный протез, который сложно отличить от настоящего зуба.

Однако любое медицинское вмешательство может вызвать определенные осложнения, имплантация зубов не является исключением. Они во многом зависят от соблюдения постоперационного периода, от совершенства применяемых технологий и профессионализма стоматолога, а также от неизвестного события, которое предусмотреть просто невозможно. Если раньше медицина явно не дотягивала до необходимого уровня, то сегодня вероятность ошибки в плане технологии примерно равна выигрышу джек-пота в лотерею (а она очень мала).

И все-таки, какие осложнения может вызвать восстановление зубов имплантацией? Если операцию проводит специалист с недостаточной квалификацией, то может возникнуть, например, кровотечение. Также иногда при подготовке кости к внедрению (она проводится сверлами) может произойти ее перегрев. Что касается других проблем, то они встречаются крайне редко.

В период, когда операция уже прошла, также может возникать несколько неприятных моментов:

1. сильная пульсирующая боль;

2. не останавливающееся кровотечение при повреждении места проведения операции;

3. расхождение швов при несоблюдении пациентом требований стоматолога;

4. возникновение значительного воспаления.

Объяснить такого рода проблемы можно следующим образом: особенности, которые имеет организм пациента, ошибки, которые были допущены врачом в ходе проведения операции, а также полное невыполнение пациентом предписания врача.

Иногда может произойти отторжение внедренного в челюстную кость имплантата. Такое бывает очень редко, так как применяемый для данных целей материал полностью инертен при взаимодействии с костными тканями. Чаще всего оно происходит при возникновении воспалительного процесса, причины которого описаны выше. Иногда причиной является нарушение нормального кровообращения в области имплантации, в таком случае кость просто не может «обрасти» имплантат.

Если говорить о втором этапе, который включает восстановление зубов методом имплантации, то могут возникнуть следующие проблемы: устанавливаемый абатмент выкручивается вместе с внутрикостной частью. Причиной этому может быть скрытое отторжение.

Для успешного проведения операции лучше обратиться в проверенную стоматологическую клинику, советует med2.