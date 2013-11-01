В Украине детские отделения в райбольницах не отвечают стандартам

Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко заявляет, что сейчас в Украине больше половины детских отделений районных больниц не отвечают необходимым стандартам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Павленко сказал на пресс-конференции в Хмельницком.

Он напомнил, что в августе 2012 года Президент Украины Виктор Янукович поручил, чтобы все детские отделения районных больниц страны были приведены к соответствующим стандартам, в частности, в части обеспечения мягким инвентарем (матрасами, подушками, безопасными кроватями) и проведением капитального ремонта в детских отделениях.

«Уполномоченный по правам ребенка в настоящее время осуществляет общенациональный мониторинг и должен сказать, что больше половины детских отделений районных больниц не отвечают требованиям детских отделений», - подчеркнул Павленко.

В то же время он отметил, что Хмельницкая область на этом фоне выглядит довольно прилично. В частности, в течение 2013 года здесь сделан ремонт в 10 детских отделениях райбольниц. А до конца 2015 года планируется, что все отделения будут отвечать современным требованиям.