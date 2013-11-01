В Украине завтра - сухая и прохладная погода

В Украине завтра сохранится сухая и прохладная погода.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, ночью и утром в восточной и южной части местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9°, в восточных, Запорожской, Херсонской областях и в степной части Крыма 0-5° тепла; днем 10-15°, в Закарпатье, Прикарпатье и в Крыму до 18°.

В Киевской области завтра без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 10-15°.

В столице также без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 12-14°.