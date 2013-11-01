В школах-интернатах Черкащины выявили серьезные финансовые нарушения
10:28, 01 ноября 2013Страна
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На 2,6 млн грн
Во время проверки 13 школ-интернатов Черкасской области специалисты Госфининспекции выявили финансовых нарушений на 2,6 млн. грн.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Госфининспекции в Черкасской области, ревизия 13 школ-интернатов Черкасской области проводилась за период 2011-2012 годов и 10 месяцев 2013 года.
В учебных заведениях выявлено нарушений на сумму более 1 млн грн при начислении и выплате заработной платы работникам. Также более 500 тыс. грн школы-интернаты незаконно израсходовали на оплату ремонтных работ. В частности, установлено завышение объемов и стоимости выполненных работ. В то же время выявлены и факты приобретения учебными заведениями товарно-материальных ценностей по завышенным ценам. Кроме того, из-за завышения объемов полученного газа одно из учебных заведений излишне уплатило 133 тыс. грн.
Материалы отдельных ревизий переданы в правоохранительные органы. В адреса учебных заведений направлены требования об устранении выявленных нарушений.
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