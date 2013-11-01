За месяц в мобильной женской консультации выявили 18 случаев рака

В течение октября киевлянок и гостей столицы обследовала «Мобильная женская консультация» (МЖК) - совместный проект фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» и Национального института рака. За месяц работы передвижного комплекса, который представляет собой 18-метровый трейлер, обследование прошли 567 женщин.

Как сообщили УНИАН в Благотворительном фонде Рината Ахметова "Развитие Украины", у 18 пациенток обнаружен рак органов репродуктивной системы, у 34 - предопухолевые заболевания тела и шейки матки, у 50 – подозрения на доброкачественные опухоли. 339 пациенткам поставили диагноз «мастопатия» различной степени выраженности.

По словам Виктории Мыколаюк, руководителя программы «Рак излечим» фонда Рината Ахметова «Развитие Украины», рак грудной железы является самым грозным женским заболеванием, а маммография – это основной вид диагностики, который может выявить этот недуг на ранних стадиях.

«Если онкология обнаружена на 1-2 стадии, то шансы на полное выздоровление и нормальную жизнь достигают 90-100%. И очень важно обеспечивать доступ как можно большего количества женщин к этому методу диагностики. Поэтому фонд Рината Ахметова инициировал этот проект с тем, чтобы большее количество женщин имело возможность пройти диагностику. Сейчас и до 15 ноября обследование проходят жительницы г. Иванкова Киевской области», - сказала Мыколаюк.

Врач-маммолог Национального института рака, заведующий «Мобильной женской консультацией» Сергей Молид отметил, что в Украине больше половины всех новых выявляемых случаев рака грудной железы диагностируется на поздней стадии. "20 октября отмечали Всеукраинский день борьбы с раком грудной железы. Национальный институт рака совместно с благотворительным фондом Рината Ахметова «Развитие Украины» решили провести «месячник» борьбы с раком грудной железы, посвященный этой дате. На протяжении 20 дней в октябре врачи Национального института рака работали в две смены, обследуя женщин. Следует сказать, что месячник вызвал большой ажиотаж – желающих обследоваться было намного больше, чем мы смогли принять. Также я призываю всех женщин регулярно проводить самообследования, как минимум один раз в год посещать маммоллога и гинеколога, проводить маммографию и ультразвуковое исследование грудных желез», - сказал Молид.