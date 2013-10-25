КС рассмотрит вопросы соцпомощи малообеспеченным семьям

24 октября в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление Управления труда и социальной защиты населения исполнительного комитета Ривненского городского совета об официальном разъяснении положений частей первой, второй, третьей статьи 5 Закона Украины „О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям“ от 1 июня 2000 года № 1768–III во взаимосвязи с положениями части третьей статьи 46 Конституции Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Конституционного Суда Украины.

Согласно Регламенту Конституционного Суда Украины, конституционное представление передано на изучение в Секретариат КС.