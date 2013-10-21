Фонд Р.Ахметова закупил лекарства для отделения детской онкогематологии

Как сообщили УНИАН в Благотворительном фонде Рината Ахметова "Развитие Украины", до конца 2013 года маленькие пациенты детского отделения онкогематологии Института неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака в Донецке могут проходить лечение бесплатно.

Фонд «Развитие Украины» закупил необходимые для лечения детей препараты, которые на данное время область не может поставлять за бюджетные средства. Сумма помощи составляет 205 тыс. грн.

Напомним, что фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» с 2011 года, в рамках направления «Адресная помощь», на постоянном основании поддерживает онкогематологическое отделение этой больницы в закупке необходимых медикаментов для детей. Также ранее, в 2012 году, в отделении был установлен аппарат искусственной вентилляции легких для спасения жизни детей в тяжелом состоянии. Общая сумма помощи составила 1,4 млн. грн. За весь период бесплатное лечение прошло 256 детей.