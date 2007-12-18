Обезбаливающее на основе ибупрофена стало причиной смерти женщины

Причиной смерти 49-летней жительницы Великобритании Линды Дочерти признано систематическое злоупотребление нурофеном. Незадолго перед кончиной женщина призналась лечащему врачу, что в течение двух лет она принимала по 48 таблеток обезболивающего в день.

По словам следователя Саймона Нельсона, миссис Дочерти страдала зависимостью от препарата «Нурофен плюс», в состав которого входит фосфат кодеина. По его данным, огромные дозы обезболивающего, которое отпускается без рецепта, женщине приходилось скупать сразу в нескольких аптеках.

Линда Дочерти скончалась в больнице города Бари, куда она была доставлена днем ранее. Непосредственной причиной смерти стала острая почечная недостаточность – распространенное следствие передозировки нестероидных противовоспалительных препаратов.

Женщина стала принимать обезболивающие несколько лет назад, по совету врача. Муж и дети погибшей признаются, что регулярно находили в доме пустые упаковки из-под лекарства, однако, по их словам, они не догадывались о масштабе проблемы.

«Нурофен-плюс» - обезболивающее средство, в состав которого включен нестероидный противовоспалительный препарат ибупрофен и наркотический анальгетик фосфат кодеина.

Последнее вещество в больших дозах вызывает эйфорию, и злоупотребление им может привести к зависимости. Первые версии «Нурофен-плюс» представляли собой таблетки из двух частей: в одной содержался кодеин, а в другой – ибупрофен. Чтобы отделить наркотическое вещество от токсичного в больших дозах ибупрофена, достаточно было разломить таблетку пополам. Поскольку лекарство стало пользоваться повышенным спросом у наркоманов, производители начали использовать новую форму выпуска – гомогенную смесь двух составляющих.

medvisnik