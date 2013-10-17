Каждое медзаведение должно быть оборудовано под потребности людей с ограниченными возможностями

Все медицинские заведения в Украине, в том числе вновь построенные, должны быть приспособлены для людей с ограниченными возможностями, чтобы они могли без препятствий пользоваться услугами врачей.

Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович во время осмотра помещений вновь созданного Центра первичной медико-санитарной помощи в Донецке, сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, речь идет об оборудовании заведений здравоохранения специальными лифтами для людей с ограниченными физическими возможностями.

Главный врач Центра Александр Левченко продемонстрировал Януковичу работу одного из таких подъемников. Благодаря такому лифту пациент будет иметь возможность фактически от автомобильной стоянки без каких-либо препятствий подняться на любой этаж лечебного заведения, чтобы попасть на прием к нужному специалисту.

Президент поручил министру здравоохранения Раисе Богатыревой решить вопрос об установлении таких лифтов не только в больших больницах и медицинских центрах, но и в амбулаториях. «Такие, Раиса Васильевна, амбулатории, с такими лифтами, должны быть в каждом городе для обслуживания инвалидов. В проектах заложите соответствующие нормативы», - подчеркнул Янукович.