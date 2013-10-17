Президент Украины Виктор Янукович подчеркивает важность создания достойных условий жизни, повышения социальных стандартов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, во время пленарного заседания шестого Международного инвестиционного саммита «Устойчивое развитие: энергоэффективность, ресурсозбережение, экобезопасность» в Донецке.

«Мы должны подумать о том, как повысить стандарты жизни людей, как повысить заработные платы, как увеличить пенсии», - сказал Янукович.

«Мы для работающих должны создать очень хорошие условия, чтобы они могли достаточно зарабатывать, чтобы они могли содержать не только свои семьи, но и пенсионеров», - добавил Янукович.

В этом контексте Президент обратил внимание на то, что соотношение работающих и пенсионеров в Украине составляет 16,5 млн. и 14,5 млн. соответственно.