В стране зарегистрировано 44,2 тыс больных гриппом и ОРВИ

За минувшую неделю, 7-13 октября, показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ не превысили эпидемические пороги ни в одном регионе Украины и были в пределах от 27,4% в городе Симферополь до 82,9% в городе Харьков.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерстве здравоохранения со ссылкой на информацию Центра гриппа и ОРВИ Центральной СЭС.

Всего за минувшую неделю было зарегистрировано 44 тыс. 226 больных гриппом и ОРВИ, из них госпитализированы 516 человек (1,15% - всех больных), среди госпитализированных 92,05% составляют дети в возрасте до 17 лет. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ (суммарно) составляет 42,15 случаев на 10 тыс. населения, что на 3,6% больше, чем на прошлой неделе, говорится в сообщении.

Среди детского населения зарегистрировано 29 тыс. 807 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ (67,4% от числа всех больных), что на 4,7% больше, чем на минувшей неделе. Удельный вес больных детей по возрастным категориям составляет: до года – 8,0%, 1-4 года – 39,3%, 5-9 лет – 26,2%, 10-14 лет – 16,1%, 15-17 лет – 10,5%.

За отчетный период летальных случаев среди больных гриппом и ОРВИ не зарегистрировано, как и за предыдущую неделю.

В общей сложности эпидемическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в стране соответствует среднегодовому уровню для соответствующего времени года, подчеркнули в Минздраве.