Ситуация с Всеукраинской переписью населения вышла за пределы здравого смысла

Ситуация с Всеукраинской переписью населения уже вышла за пределы здравого смысла и нормальной управленческой практики. Такое мнение в комментарии УНИАН выразил руководитель центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

По его мнению, Украина задержалась с проведением очередной переписи населения. Фесенко объяснил это тем, что среди причин затягивания, в частности, дефицит государственных финансов, а также организационная неготовность.

“Ситуация уже вышла за пределы здравого смысла и нормальной управленческой практики. Мы уже задержались с проведением очередной переписи населения. Почему перенесли на 2016 год? Я так понимаю, что не готовы на сегодняшний день – проблема с деньгами и организационная неготовность. В том, что переносить на следующий год, а это год перед президентскими выборами и здесь, мне кажется, срабатывают предостережения, чтобы вопрос переписи не был использован в качестве определенной технологии... Я думаю, что не хотят просто рисковать перед президентскими выборами, поэтому решили провести перепись – после них, но дальше медлить нельзя, потому что ситуация уже ненормальная. Перепись должна проходить приблизительно каждые 10 лет. 2016 год – это уже 15 лет после переписи 2001 года”, - сказал собеседник агентства.

Фесенко также озвучил возможные риски, которые бы могли возникнуть в случае проведения переписи населения до выборов президента 2015 года.

“Может возникнуть конфликтная ситуация относительно данных реестра избирателей, потому что есть большие подозрения, что в реестре избирателей есть “мертвые души”. Несовпадение данных переписи – это основание для серьезного институционного конфликта относительно количества избирателей. Вторая проблема, которая будет идеологически использоваться, в частности, во внешнеполитических отношениях – это вопрос о тенденциях изменения языкового и этнического состава населения. Я помню, какие очень острые дискуссии были относительно данных переписи 2001 года об уменьшении этнических русских. Какие только заявления не делали – и то, что уничтожают этнических русских, что идет искусственная и принудительная украинизация и тому подобное. Если такие темы будут подниматься перед президентскими выборами, то, безусловно, это дополнительное заострение. То есть результаты переписи станут серьезным предметом идеологических дискуссий во время президентских выборов и будут работать на раскол страны. Я думаю, что это тоже, в действительности, такая проблема, которую лучше не трогать перед президентскими выборами и лучше, чтобы это (перепись населения – УНИАН) произошло в спокойной ситуации, хотя нужно понимать, что если в 2016 году перепись, то в 2017 – парламентские выборы, поэтому политизации этих дискуссий не избежать”, - сказал Фесенко.

На уточняющий вопрос, не считает ли он, что перепись населения отложили, в частности, и для того чтобы происходили определенные манипуляции с реестром избирателей и, как следствие – фальсификации на выборах, Фесенко ответил: “Почему мы делаем выводы, что сразу будут фальсификации?! Риски такие постоянно существуют независимо от того – была перепись или нет”. Фесенко также отметил, что независимо от того есть ли перепись населения, проверку государственного реестра избирателей, в частности, на предмет наличия в нем “мертвых душ”, должны осуществлять как государственные учреждения, так и граждане.

“Ближе к выборам, я думаю, в следующем году, нужно проверить ситуацию с государственным реестром. Это уже прерогатива и ЦИК, и возможно, некоторых других компетентных учреждений. Ну, и сами граждане и политические партии, должны проверять ситуацию”, - резюмировал Фесенко.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины перенес проведение переписи населения Украины с 2013 на 2016 год.

Напомним, правительство планировало Всеукраинскую перепись населения на 2011 год. Впоследствии она была перенесена на декабрь 2012 года, а затем - на 2013 год.

По данным Государственной службы статистики, по состоянию на 1 августа 2013 года численность населения Украины составляла 45 млн 464 тыс. 917 человек.

В мировой практике переписи населения проводят приблизительно каждые 10 лет. До этого украинцев переписывали еще в составе СССР в 1989 году. Тогда в Украинской ССР проживали 51,7 млн человек.