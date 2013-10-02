Украине нужны законы по социальной защите шахтеров

Министр здравоохранения Раиса Богатырева поддерживает инициативу по привлечению общественных организаций к разработке законов по социальной защите шахтеров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, об этом она заявила на встрече с представителями общественных организаций и независимых профсоюзов, которые занимаются социальной защитой шахтеров.

Как отметили в пресс-службе, во время беседы делегаты от шахтеров подняли вопрос участия общественных организаций в разработке нормативно-правовых актов, регулирующих предоставление льгот инвалидам, которые работали во вредных условиях и на интенсивных производствах. Также речь шла о лечении профессиональных заболеваний и организации такого лечения, о санаторно-курортном обеспечении шахтеров, функционировании специализированных медсанчастей на территориях крупных предприятий.

В свою очередь Богатырева отметила, что хотя большинство вопросов не находятся в компетенции Минздрава Украины, но как правительственный чиновник она будет максимально способствовать их решению.

Относительно участия общественности в разработке нормативных документов, деятельности рабочих групп и правительственных органов, министр отметила, что Минздрав как можно шире вовлекает представителей общин в эти процессы, и пригласила общественные организации, которые занимаются проблемами шахтеров, также приобщиться к этой работе.