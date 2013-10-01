Украина согласует техстандарты пищевой промышленности с ЕС

Украина рассчитывает завершить гармонизацию технических стандартов и регламентов пищевой промышленности с Европейским Союзом на протяжении 1-1,5 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге во вторник сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк.

«Я убежден, что мы на протяжении 1-1,5 года гармонизируем все технические регламенты, все условия с ЕС», - сказал Присяжнюк.

По его словам, на сегодняшний день Украина уже гармонизировала с законодательством ЕС около 320 технических регламентов пищевой промышленности из необходимых 1,5 тысяч.

При этом министр подчеркнул, что подписание Соглашения об ассоциации с ЕС и согласование технических регламентов не должно повлиять на торговлю аграрной продукцией со странами Таможенного союза. Он сообщил, что с этой целью министерство готовит меморандум с Таможенным союзом о взаимопризнании технических регламентов и стандартов.

«Мы готовим меморандум о взаимопризнании... чтобы подписать его с Таможенным союзом», - сказал Присяжнюк.

Как сообщал УНИАН, Украина может подписать Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом на вильнюсском саммите «Восточного партнерства», который должен состояться в ноябре текущего года.

18 сентября Кабинет министров Украины одобрил проект Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.