В Киеве начнет работу передвижная женская консультация

Завтра, 2 октября, на территории Национального института рака (ул. Ломоносова, 33/43, возле админкорпуса) начнет работу мобильная женская консультация.

Как сообщили УНИАН в Благотворительном фонде Рината Ахметова «Развитие Украины», в рамках своей программы «Рак излечим», фонд начинает акцию в рамках мероприятий, посвященных Всеукраинскому дню борьбы с раком молочной железы - 20 октября.

В передвижном комплексе можно будет бесплатно и анонимно пройти качественную комплексную диагностику с целью выявления заболеваний гинекологической онкопатологии и молочной железы.

В «Развитии Украины» рассказали, что мобильная женская консультация (МЖК) – это специализированный 18-метровый автопоезд, созданный по европейскому образцу для комплексного обследования органов репродуктивной системы у 5000 женщин в год. Внутри этой клиники на колесах находится два специализированных кабинета – гинекологический – с апаратом УЗИ, кольпоскопом, инвентарем для забора цитологического материала, и маммологический кабинет, где можна пройти рентгенологическое обследование молочных желез.

График работы комплекса: 2-19 октября 2013 года, каждый день, с 09.00 до 17.00. Обследование в МЖК будет проходить исключительно по предварительной записи: тел. 066-938-40-93.

В фонде Р.Ахметова также сообщили, что завтра, 2 октября в Национальном институте рака в 14.00 состоится пресс-конференция с участием профессора, зав.отделения онкогинекологии Национального института рака Людмилы Воробьевой, заведующего МЖК, врача-маммолога Сергея Молида, руководителя общественной организации «Вместе против рака» Ларисы Лопаты, менеджера программы «Рак излечим» фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Павла Лапина.