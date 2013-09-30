Украине нужна прозрачная процедура межгосударственного усыновления

Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко надеется, что Верховная Рада в ближайшее время проголосует за присоединение Украины к Гаагской конвенции по вопросам межгосударственного усыновления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге в День усыновления.

Павленко отметил, что чрезвычайно актуальным с точки зрения контроля и надзора за условиями проживания и уровнем развития усыновленных иностранцами детей является присоединение Украины к Гаагской конвенции.

Кроме того, эта конвенция, отметил он, ликвидирует любые возможности для нелегальных посреднических схем в межгосударственном усыновлении.

«Гаагская конвенция позволит нам создать в Украине максимально прозрачную процедуру межгосударственного усыновления», - сказал Павленко и отметил, что на сегодня в семьях иностранцев в 34 странах мира воспитывается свыше 21 тыс. украинских детей.

Уполномоченный сообщил, что вопрос присоединения к Гаагской конвенции уже выносился на рассмотрение парламента. «Я надеюсь, что народные депутаты проявят мудрость и с точки зрения интересов ребенка присоединятся к этой конвенции», - сказал он и отметил, что надеется, что присоединение к конвенции рассмотрят уже на одной из ближайших сессионных недель и примут положительное решение по этому вопросу.

Как сообщал УНИАН, ВР 17 сентября направила на доработку проекты законов «О присоединении Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам международного усыновления» (внесенный Президентом Украины) и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с присоединением Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления».

Оба законопроекта были вынесены на повторное первое чтение.

Справка УНИАН. 16 января с.г. Президент Украины Виктор Янукович внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона "О присоединении Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления".

В частности, в законопроекте отмечается: “Украина заявляет, что ребенок, который проживает в Украине, может выехать с ее территории для устройства в принимающее государство только после вступления в силу решения суда Украины об усыновлении этого ребенка".

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что одной из возможных форм передачи ребенка на воспитание в семью является межгосударственное усыновление.

Конвенция возлагает обязательства на принимающее государство перед государством происхождения ребенка осуществлять контроль и всесторонне охранять права усыновленного ребенка. Среди прочего, статья 9 конвенции устанавливает обязанность государства предоставлять по запросу информацию об усыновленном ребенке.

15 мая Верховная Рада не поддержала в первом чтении проект закона "О присоединении Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления". ВР направила этот законопроект на доработку в комитеты парламента.

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) ранее призвал парламент ратифицировать Конвенцию о защите детей и сотрудничестве в вопросах межгосударственного усыновления (Гаагская конвенция).