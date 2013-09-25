Предлагают в 10 раз повысить штрафы за загрязнение водоемов

Внефракционные народные депутаты Степан Ивахив, Игорь Еремеев, Сергей Мартыняк и Сергей Лабазюк зарегистрировали в Верховной Раде проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях об усилении ответственности за загрязнение окружающей природной среды.

Текст законопроекта размещен на сайте ВР.

Так, предложенными законопроектом изменениями устанавливается, что в соответствии со статьей 59 Кодекса Украины об административных правонарушениях, загрязнениях и/или засорениях вод, нарушения водоохранного режима на водосборах, которые влекут или могут повлечь их загрязнение, водную эрозию почв и другие вредные явления, - влекут за собой наложение штрафа на граждан от 30 до 40 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас - от 3 до 7) и на должностных лиц - от 70 до 80 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас - от 5 до 8).

Те же действия, совершенные на водосборах, расположенных в пределах населенных пунктов, на землях рекреационного, оздоровительного назначения, путях сообщения, - влекут за собой наложение штрафа на граждан от 40 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностные лица - от 80 до 90 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Загрязнение и/или засорение вод, нарушение водоохранного режима на водозаборах, которые влекут или могут повлечь их загрязнение, водную эрозию почв и другие вредные явления, совершенные на объектах, которые расположены в пределах населенных пунктов, на землях природно-заповедного фонда и другого природоохранного назначения, а также на землях рекреационного и оздоровительного назначения, особенно ценных землях, - влекут за собой наложение штрафа на должностных лиц от 80 до 90 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Кодекс также предусматривается дополнить статьей 59-2, в соответствии с которой разрушение русел рек, ручьев и водотоков влечет за собой наложение штрафа на граждан от 40 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностные лица - от 80 до 90 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Незаконное нарушение естественных условий поверхностного стока во время строительства и эксплуатации автодорог, железных дорог и других инженерных коммуникаций - влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц от 80 до 90 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Также изменениями в статью 71 Кодекса штрафы для должностных лиц за введение в эксплуатацию новых и реконструированных предприятий, цехов, агрегатов, транспортных путей, магистральных трубопроводов, коммунальных и других объектов, не обеспеченных оборудованием, которое предотвращает вредное влияние на состояние и воспроизведение лесов, - увеличиваются с от 3 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан до от 25 до 30.

Изменениями в статью 73 планируется установить, что засорение лесов бытовыми и промышленными отходами влечет за собой наложение штрафа на граждан от 10 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас - от 5 до 10) и на должностных лиц – от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас - от 10 до 20).

Также в статью 78 вносятся изменения, в соответствии с которыми выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух без разрешения специально уполномоченного органа исполнительной власти или несоблюдение требований, предусмотренных предоставленным разрешением, другие нарушения порядка осуществления выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух или превышение технологических нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ и нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ стационарных источников во время эксплуатации технологического оборудования, сооружений и объектов; превышение предельно допустимых уровней влияния физических и биологических факторов на атмосферный воздух или влияние физических и биологических факторов на атмосферный воздух без разрешения специально уполномоченного органа исполнительной власти в случаях, когда необходимость получения такого разрешения предусмотрена законодательством, - влекут за собой наложение штрафа на должностных лиц, граждан - субъектов предпринимательской деятельности - от 40 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Сейчас санкции по этим пунктам существуют только в виде наложения штрафа на должностных лиц от 5 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Кроме того, законопроектом устанавливается, что введение в эксплуатацию новых и реконструированных предприятий, сооружений и других объектов, которые не соответствуют требованиям относительно охраны атмосферного воздуха, а также нарушение правил эксплуатации и неиспользования установленных сооружений, оборудования, аппаратуры для очистки и контроля выбросов в атмосферу, - влекут за собой наложение штрафа на должностных лиц от 40 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас - предупреждение или штраф от 5 до 8 необлагаемых минимумов).

В статьях 82-1 и 82-3 устанавливается, что нарушение правил ведения первичного учета и осуществление контроля за операциями обращения с отходами или неподачи или представление отчетности относительно образования, использования, обезвреживания и удаления отходов с нарушением установленных сроков, а также порядка представления такой отчетности; сокрытие, искажение или отказ от предоставления полной и достоверной информации по запросам должностных лиц и обращениям граждан и их объединений относительно безопасности образования отходов и обращения с ними, в том числе об их аварийных сбросах и соответствующих последствиях, - влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц от 20 до 25 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас - от 3 до 5).

Изменениями в статью 82-4 устанавливается, что смешивание или захоронение отходов, для утилизации которых в Украине существует соответствующая технология, без специального разрешения специально уполномоченного органа исполнительной власти в области охраны окружающей природной среды - влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц от 20 до 25 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас - от 2 до 5).

Кроме того, в статье 83 устанавливается, что нарушение правил применения, хранения, транспортировки, обезвреживания, ликвидации и захоронения пестицидов и агрохимикатов, токсичных химических веществ и других препаратов - влечет за собой наложение штрафа на граждан от 25 до 35 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас - от 3 до 7) и на должностных лиц - от 40 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас - от 7 до 10).