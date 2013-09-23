Завтра по Украине ожидаются небольшие дожди

Во вторник, 24 сентября, по Украине будет облачно. Временами ожидаются небольшие дожди, на севере Левобережья, ночью и в карпатском регионе, Крыму, Приазовье и восточных областях умеренные дожди.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью - 6-11°, на побережье Крыма - до 15°; днем - 9-14°, в южной части и в Закарпатье - 14-19°; на высокогорье Карпат в течение суток - 2-7° тепла.

По Киевской области облачно. Временами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью - 6-11°, днем - 9-14°.

В Киеве облачно. Временами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью - 7-9°, днем - 10-12°.

23 сентября температура воды составила в Черном и Азовском морях 16-19°, в районе Одессы - 14°; в Днепре возле Киева - 15°.