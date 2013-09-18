Отклонили законопроект, осложняющий благотворительность

Комитет Верховной Рады по вопросам культуры и духовности отклонил правительственный законопроект №3100 о внесении изменений в Закон Украины «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» (о совершенствовании законодательного регулирования благотворительной деятельности).

Об этом сообщил председатель комитета Вячеслав Кириленко, проинформировали УНИАН в его пресс-службе.

«Юридические процедуры, вводимые этим правительственным законопроектом, осложняют деятельность благотворительных организаций, и те якобы дополнительные поступления в бюджет в этом случае не покрывают возмущение и негативный резонанс, который в среде благотворителей, а значит, и у людей, нуждающихся в помощи общества», - считает Кириленко.

«Любое пожертвование, более 850 гривень, будет требовать по этому правительственному законопроекту похода к нотариусу. Мы понимаем, что для благотворителей и благотворительных организаций это реально осложнение, которое приведет к дополнительным расходам и дополнительной бюрократической волоките. Поэтому этот законопроект должен быть отклонен» - сказал Кириленко.

Как сообщал УНИАН, общественные, благотворительные организации Украины призвали председателя Верховной Рады Владимира Рыбака не включать в повестку дня работы парламента законопроект №3100, который содержит требование осуществлять обязательное нотариальное удостоверение договоров о благотворительном пожертвовании средств на сумму от 850 грн.