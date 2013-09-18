Общественность призывает не допустить коррупционную закупку лекарств от гепатитов

Пациентские и общественные организации призывают министра здравоохранения Раису Богатырёву не допустить закупку препаратов для лечения гепатитов по коррупционной схеме.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлению благотворительного фонда "Совещательный совет сообществ по вопросам доступа к лечению в Украине" (ЮКАБ).

«Министерство здравоохранения решило заработать на больных гепатитом. Как только Кабмин впервые в истории Украины решил финансировать закупку лекарств для лечения гепатитов, чиновники Минздрава сразу же начали манипуляции с тендерами – ограничивая количество продавцов. И это – после того, как все компании-производители сенсационно заявили о готовности более чем вдвое уменьшить стоимость курса лечения от смертельной болезни», - заявили в ЮКАБ.

Сегодня пациентские и общественные организации обратились к министру здравоохранения Раисе Богатырёвой с требованием не допустить закупку препаратов для лечения гепатитов по коррупционной схеме. В заявлении сказано, что в соответствии с решением комиссии тендерного процесса министерства на торги сможет направиться представитель только 1 производителя. Следовательно – закупить министерство сможет лишь определенный вид интерферонов, которые наряду с другими используются для лечения гепатитов.

Как заявил председатель «Центра противодействия коррупции» Виталий Шабунин, «решение номенклатурного комитета – очевидное свидетельство подготовки коррупционных торгов. Мы уже сейчас готовим письма во все контролирующие и правоохранительные органы о вопиющем нарушении и будем требовать привлечения к уголовной ответственности людей, ответственных за эту закупку».

В ЮКАБ напомнили, что 4 сентября впервые в истории Украины правительство выделило 33,2 млн. грн на закупку препаратов для больных гепатитом. На эти средства Минздрав должен осуществить первые государственные закупки лекарств для людей с таким диагнозом.

«Мы понимаем, что чиновники не могли пропустить мимо себя такой лакомый кусок, – сказала исполнительный директор ЮКАБ Ольга Стефанишина. – Именно поэтому нас, представителей пациентского сообщества, не хотели пускать на закрытые заседания рабочей группы, прописывая документацию таким образом, чтобы на тендер смогла зайти только одна компания».

Кроме того, в ЮКАБ напомнили, что в Украине существует всего два производителя препаратов от гепатита С – альфа-2а и альфа-2в. Оба препарата доказали свою эффективность и имеют все необходимые лицензии и международные сертификаты. Чтобы тендер состоялся честно и прозрачно, а препараты были закуплены по самой низкой цене и соответственно в большем количестве, тендерная документация не должна содержать преград для второго производителя. Комиссия Минздрава прописала ее таким образом, что второй препарат не попадает в перечень препаратов, который будет закупать Минздрав для людей с диагнозом «гепатит», несмотря на то, что обе компании заявили о готовности снижения цены и готовности принять участие в тендере.

Шабунин заявил, что «это стандартная коррупционная схема в государственных закупках лекарств. Ведь в таком случае производитель или поставщик, чья продукция подходит по перечню требований Минздрава, может выставлять любую цену, заходя на тендер с завышенными ценами и благодаря разницей чиновников».

С обращением к Богатырёвой относительно предотвращения реализации коррупционной схемы при закупке препаратов от гепатитов также обратились народные депутаты.