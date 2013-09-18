В Запорожской области опрокинулся автобус

В Запорожской области в результате опрокидывания автобуса погибла 69-летняя женщина, еще шесть человек получили травмы.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Запорожской области, ДТП произошло вчера в 7.30 в Якимовском районе на автодороге «Харьков – Симферополь».

Водитель пассажирского автобуса не выбрал безопасную скорость движения, съехал в кювет, в результате чего транспортное средство опрокинулось.

В результате аварии 69-летняя женщина от полученных травм умерла на месте происшествия, а 6 человек госпитализированы в местную больницу.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.