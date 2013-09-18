Президент Украины Виктор Янукович поздравил участников и организаторов конгресса, посвященного 50-летию Ассоциации кардиологов Украины.

Текст приветствия обнародован на официальном сайте главы государства.

«Искренне поздравляю вас с 50-летием со дня образования Ассоциации кардиологов Украины. За эти десятилетия ваше объединение достигло значительных успехов в научно-исследовательской работе по проблемам сердечно-сосудистой патологии, в лечении и профилактике заболеваний сердца. Сегодня, когда государственная политика в сфере здравоохранения направляется на повышение уровня здоровья и улучшение качества жизни наших граждан, отечественные кардиологи успешно внедряют современные технологии, эффективные методы диагностики и лечения самых сложных сердечно-сосудистых заболеваний. Ценю ваш вдохновенный труд, профессионализм и преданность благородному делу”, - отметил Президент.

Янукович также выразил убеждение, что украинские кардиологи и в дальнейшем будут крепить авторитет украинской медицинской практики.