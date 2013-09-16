Вдвое снижена цена на основной препарат от гепатита С

Цена на основной препарат от гепатита С - пегелеванный интерферон - будет снижена вдвое.

Как сообщили УНИАН в пациентской организации БФ “Совещательный совет сообществ по вопросам доступа к лечению в Украине” (ЮКАБ), это стало результатом договоренностей, достигнутых общественными организациями, Министерством здравоохранения и фармацевтическими компаниями «РОШ Украина» и «МСД Украина», которые являются производителями лекарств от гепатита в Украине.

Первыми о снижении цены сообщили представители компании «МСД Украина» 11 сентября во время заседания комиссии Минздрава относительно закупки первой партии лекарств для больных гепатитом С, в соответствии с недавно утвержденной Государственной программой борьбы с гепатитами.

На заседании было обнародовано официальное письмо относительно снижения цены на основной препарат для лечения гепатита – пегелеванный интерферон от компании «МСД Украина» на 50%.

«Уже имея предварительное согласование одного из двух производителей на снижение цены на 50%, мы решили договориться о, по меньшей мере, 50% скидке и с другим производителем», – сказал председатель ЮКАБ Дмитрий Шерембей.

Именно эти договоренности и были достигнуты сегодня, 16 сентября, на встрече представителей пациентской организации ЮКАБ и руководства компании «РОШ Украина».

«Зная об утверждении Государственной программы противодействия гепатитам, а также большой потребности в лекарствах для украинцев, мы приняли решение о снижении цены на пегелеванный интерферон в Украине на 50%, чтобы как можно больше людей смогли получить лечение уже в этом году», – заявил руководитель компании «РОШ Украина» Деян Нешич.

Как заявила исполнительный директор пациентской организации ЮКАБ Ольга Стефанишина, «во время первого заседания комиссии по закупке лекарств в Министерстве здравоохранения была осуществлена попытка прописать условия тендера лишь под одного производителя».

«Мы не допустили этого, и открыто заявляем, что приложим все усилия, чтобы тендер на закупку первых в истории Украины препаратов для лечения гепатита за государственные средства состоялся честно и прозрачно. В случае попытки монополизации тендера под одного производителя мы будем обращаться во все контролирующие органы и Антимонопольный комитет. Ведь именно благодаря открытости и конкурентности закупок можно достичь наименьшей цены и пролечить большее количество людей за те же средства», – добавила Стефанишина.

Как сообщалось, 4 сентября правительство выделило 33,2 млн грн на закупку лекарств для больных гепатитами.

**** Гепатит С – самая распространенная эпидемия в Украине. Приблизительно 3,5 млн украинцев инфицированы вирусными гепатитами. Заболевание опасно тем, что инфицироваться им можно в больнице при манипуляциях с кровью, у стоматолога и в салоне красоты.

До сих пор средний курс лечения гепатита С в Украине стоил почти 100 тыс. грн, а государство за 22 года независимости не выделило средств на борьбу с эпидемией.

На сегодняшний день именно через принятие государственной программы борьбы с гепатитами и оптовые закупки препаратов возможно достичь снижения цен на препараты и сделать лекарства более доступными для тех пациентов, которым они необходимыми. Так, например, благодаря договоренностям правительства с фармацевтическими компаниями курс лечения от гепатита С в Египте стоит до 2 тыс. долларов, то есть в десять раз дешевле, чем в Украине.