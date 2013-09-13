В Украине готовятся изменения в правовые акты по профилактике передачи ВИЧ от матери к ребенку

В Украине готовится ряд изменений в нормативно-правовые акты, цель которых - усовершенствовать организацию профилактики передачи ВИЧ от матери к ребенку.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДа и других социально опасных заболеваний, об этом во время переговоров с представителями общественных организаций заявила заместитель председателя Госслужбы Украины соцзаболеваний Елена Ещенко.

По ее словам, госслужбой совместно ч ЮНИСЕФ создана межведомственная рабочая группа, которая работает над поправками к нормативным документам на основе изученного международного опыта и результатов пилотных проектов в Украине.

На сегодняшний день существует комплекс наработок, которые лягут в основу проекта изменений в межведомственный приказ №740 «О мерах по организации профилактики передачи ВИЧ от матери к ребенку, медицинской помощи и социальном сопровождении ВИЧ-инфицированных детей и их семей», а также приказ Минздрава Украины №716 «Об утверждении клинического протокола по акушерской помощи "Предупреждение передачи ВИЧ от матери к ребенку".

«Указанные документы являются концептуально правильными и достаточно прогрессивными, однако мы должны учесть мировые новации, которые будут способствовать большей эффективности наших усилий в вопросе снижения уровня передачи ВИЧ от матерей к детям», - объяснила Ещенко.

По ее словам, украинские специалисты также имеют практический опыт по совершенствованию работы в этом направлении. В трех регионах Украины – Киевской, Днепропетровской и Полтавской областях пилотируется проект “Профилактика передачи ВИЧ от матери к ребенку и улучшение перинатальных показателей у беременных с наркотической зависимостью и рожденных ими детей». Эта инициатива осуществляется при поддержке Министерства здравоохранения Украины и ЮНИСЕФ.

Ещенко также сообщила, что в рамках проекта на базе роддома №1 города Днепропетровска действует Центр интегрированной помощи для наркозависимых беременных. В заведении действует мультидисциплинарная команда (акушеры-гинекологи, психологи, наркологи, неонатологи), которая предоставляет услуги таким женщинам. На сегодняшний день к участию в проекте привлечено около 150 будущих матерей, которым обеспечивается координированное и согласовано предоставление медицинских и социальных услуг. 83 ребенка рождены женщинами – клиентами проекта, из которых не зарегистрирован ни один ВИЧ-инфицированный ребенок, что является значительным успехом проекта, отметила Ещенко.

Заместитель председателя Госслужбы Украины соцзаболеваний отметила, что в перспективе сводная модель лучших практик на основе пилота будет распространена по всей Украине.

В целом с начала регистрации первых случаев эпидемии ВИЧ в Украине ВИЧ-инфицированными матерями рождено около 40 тысяч детей, из которых диагноз ВИЧ-инфекции подтвержден у более 3 тысяч детей. Уровень передачи ВИЧ от матери к ребенку составляет 4%. Все дети на сегодняшний день взяты на учет и им обеспечено необходимое лечение.