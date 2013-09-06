Украина и Польша будут сотрудничать в сфере социальной защиты

Верховная Рада приняла закон о ратификации Соглашения между Украиной и Республикой Польша о социальном обеспечении.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» соответствующее решение проголосовали 357 народных депутатов из 392, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусматривается ратификация Соглашения между Украиной и Польшей о социальном обеспечении, подписанного 18 мая 2012 года в Киеве.

Соглашение заключено с целью развития взаимного сотрудничества в сфере социальной защиты населения и урегулирования вопросов социального обеспечения граждан двух государств.

Предметом правового регулирования Соглашения является общеобязательное государственное социальное страхование, которое касается: болезни (временной неработоспособности); беременности и родов (материнства); несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний и/или смерти по этим причинам; безработица; пенсии по возрасту, по инвалидности, в связи с утратой кормильца, за выслугу лет в соответствии с законодательством об общеобязательном государственном пенсионном страховании; помощи на захоронение.