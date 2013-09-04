Впервые в Украине выделены средства на лечение больных гепатитом.

Об этом сообщил в Twitter вице-премьер-министр Константин Грищенко.

Он написал: «Впервые будет выделено финансирование на соответствующие мероприятия (Государственную программу по борьбе с гепатитами). Рад, что документ, над которым мы так много работали и проталкивали, подписан, за что отдельная благодарность общественным организациям, за поддержку наших усилий и настойчивость. Это хороший результат и опыт взаимодействия власти и общественности».

Как сообщил УНИАН председатель пациентской организации ЮКАБ Дмитрий Шерембей, Кабинет министров подписал Государственную программу по борьбе с гепатитами в Украине, выделив в этом году 33,2 млн грн на лечение больных гепатитом, и большинство из этих средств пойдет на закупку лекарств для людей, срочно нуждающихся в лечении по медицинским показаниям.

"Это прецедент для Украины, ведь раньше сам факт эпидемии гепатита в Украине скрывался. За всю историю не было выделено ни копейки на лечение людей, которые умирали от этой болезни. Сейчас мы сделаем все от нас зависящее, чтобы добиться прозрачного использования этих средств и доступности лечения для тех, кому оно жизненно необходимо», – отметил Шерембей.

Исполнительный директор пациентской организации ЮКАБ Ольга Стефанишина призвала украинцев, «которым срочно необходимо лечение и которым отказывали в лечении из-за отсутствия лекарств в больницах, обращаться к своим врачам, требуя медикаментов, на которые государство выделило средства».

В ЮКАБ также сообщили, что Министерство здравоохранения в лице Государственного экспертного центра Украины разрабатывает медицинские стандарты для лечения гепатита С - документы, по которым врачи должны будут лечить больных. Именно от них зависят процедуры и схемы лечения, а значит их утверждение в кратчайшие сроки является критически важным.

28 декабря 2012 года Президент Украины Виктор Янукович поручил Кабмину и лично премьер-министру Николаю Азарову обеспечить выделение дополнительных средств на лечение смертельно больных украинцев.

Пациентские и общественные организации, со своей стороны, в течение последнего года пытались привлечь внимание Президента, народных депутатов, правительства и общественности к этой проблеме, поскольку до середины апреля в предыдущих документах Кабмина не было ни единого упоминания о финансировании больных. Именно после пациентской акции «Обреченные» под стенами Кабмина в апреле Азаров поручил министру финансов Юрию Колобову и министру здравоохранения Раисе Богатыревой во время подготовки изменений к Закону «О государственном бюджете Украины на 2013 год» предусмотреть расходы, необходимые для закупки лекарств и изделий медицинского назначения для лечения больных ВИЧ/СПИДом и туберкулезом, и представить проект Государственной программы лечения и диагностики вирусных гепатитов на период до 2016 года на рассмотрение правительства.

Сегодня, по данным ЮКАБ, средний курс лечения гепатита С в Украине достигает почти 100 тыс. грн, что делает лечение почти недоступным для украинцев. Именно в результате принятия госпрограммы и оптовые закупки препаратов возможно добиться снижения цен и большей доступности лекарств для тех пациентов, которые в них нуждаются. Так, например, благодаря договоренностям правительства с фармацевтическими компаниями, курс лечения от гепатита С в Египте стоит до 2 тыс. долларов США.

Гепатит С – наиболее распространенная эпидемия в Украине. Примерно 3,5 млн украинцев страдают вирусными гепатитами. Заболевание опасно тем, что заразиться им можно в больнице при манипуляциях с кровью, у стоматолога, в маникюрном салоне. Лечение является недоступным для большинства украинцев из-за высокой его стоимости. Один курс лечения стоит около 15 тыс. долларов в год. За государственные средства лекарства от гепатита С для взрослых никогда не закупались.