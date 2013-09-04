Баня - это комплекс психофизического очищение тела и души

Баня - это целый комплекс психофизического очищение тела и души. Недаром говорят, что баня - это мытье изнутри. Главный ее козырь - горячий пар, смешанный с горячим воздухом. От этого человек интенсивно потеет и за один сеанс теряет до полутора литров пота. Раскрываются поры, через котор которая образуется из пара.

После бани улучшается работа почек, улучшается обмен веществ. Также увеличивается аппетит, лучше усваивается пища.

То, что в бане можно похудеть, на самом деле - миф. Но здоровье улучшается - 100 процентов. Тот, кто регулярно посещает баню, меньше болеет простудой, бронхитами, радикулитами. Также снижается риск получить инфаркт - лишний холестерин сжигается.

В бане организм полностью расслабляется. Такие процедуры, как массаж, битье березовым веником, способствуют выведению молочной кислоты, которая вызывает боль в мышцах после сильной нагрузки.

Вредной является баня для гипертоников, сердечников и тех, кто болеет эпилепсией. Нельзя также париться при любых других заболеваниях в острой стадии протекания.

Категорически не советую употреблять алкоголь перед процедурами. Это очень сильная нагрузка на сердце. Также не стоит пить холодные напитки - они снижают потоотделение.

Обливаться лучше холодной, а не теплой водой.

Горячий пар расслабляет, а холодная вода после этого вызывает стресс, который не только укрепляет иммунитет, но и отвлекает от повседневных забот и тревог.

gazeta.ua