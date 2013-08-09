Как повысить гемоглобин

Гемоглобин - это сложный железосодержащий белок, который содержится в крови, а точнее - в эритроцитах, и способствует переносу кислорода из легких во все клетки нашего организма.

Норма содержания гемоглобина у женщин составляет 120-150 г/л, а у детей норма зависит от возраста и в разные периоды жизни может значительно колебаться.

Так, например, у новорожденных в течение первых трех дней жизни гемоглобин достигает максимального уровня и составляет 145-225 г/л, к 3-6 месяцам может снизиться к минимуму - 95-135 г/л, а затем с 1 до 18 лет происходит постепенное увеличение нормального уровня гемоглобина в крови.

Низкое содержание гемоглобина - достаточно знакомая проблема для многих женщин. Она может возникнуть по причине беременности, грудного вскармливания, обильных менструаций, весеннего авитаминоза и т.п.

В результате женщина страдает от анемии. Головокружение, обморочные состояния, слабость и звон в ушах - первые признаки низкого гемоглобина, ведь организм, и в первую очередь - головной мозг, испытывает недостаток кислорода.

Из этой ситуации есть, как минимум два пути. Во-первых, можно повысить гемоглобин препаратами железа, т.е. лекарствами. Но если вам не хочется глотать таблетки, то можно воспользоваться более полезным способом - употреблять необходимые продукты.

А для этого следует знать, какие продукты повышают гемоглобин.

Какие продукты повышают гемоглобин - растительного происхождения

•Крупы и каши из них: гречка, рожь, фасоль, чечевица, горох, толокно, а также грецкие орехи;

•Овощи и зелень: помидоры, свекла, тыква, морковь, молодой картофель, лук, горчица, крапива, кресс-салат, листья одуванчика, шпинат, зелень петрушки;

•Фрукты: яблоки, гранаты, сливы (чернослив), абрикосы (курага), бананы, груши, персики, хурма, айва, киви, сухофрукты;

•Ягоды: черная смородина, клюква, черника, клубника, земляника, малина, черный виноград, рябина, шиповник, арбуз;

•Соки: гранатовый, яблочный, свекольный, морковный, томатный.

Какие продукты повышают гемоглобин - животного происхождения

•Мясные продукты: говядина, телятина, говяжья печень, почки, сердце, язык, птица, белое куриное мясо;

•Морепродукты: различные морепродукты, рыба, черная и красная икра;

•Другие продукты: яичный желток, перепелиные яйца, молоко, сливки, сливочное масло.

Какие продукты повышают гемоглобин - другие продукты

•качественное красное вино

•черный шоколад

•зеленый чай

Имейте в виду, что людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сложнее восполнить недостаток железа, поскольку оно может вообще не всасываться в кровь. Поэтому прежде чем повышать гемоглобин самостоятельно, обязательно проконсультируйтесь с врачом - терапевтом или гематологом.

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