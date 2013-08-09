Работодателям, нарушающим права беременных, угрожает арест

Включение декретного отпуска в страховой стаж женщин не привело к увеличению фактов нарушения трудового законодательства в отношении беременных и молодых матерей.

Об этом заявила заместитель директора Департамента контроля за соблюдением законодательства о труде и занятости Государственной инспекции Украины по вопросам труда Елена Коновалова, сообщили УНИАН в пресс-службе Минсоцполитики.

Коновалова отметила, что “несмотря на тот ажиотаж, который развернулся вокруг этой законодательной нормы, не наблюдается увеличения фактов нарушения трудового законодательства по отношению к беременным женщинам и молодым матерям».

Она проинформировала, что в этом году количество таких обращений не отличается от показателей предыдущих лет. «В прошлом году во время плановых и внеплановых проверок наши инспекторы зафиксировали по всей Украине 54 случая нарушения статьи 184 Кодекса законов о труде. Ею предусмотрено прямой запрет на увольнение беременных женщин и женщин с маленькими детьми, а также на уменьшение им зарплаты. В этом году количество выявленных случаев немногим больше 20», - сказала она. При этом она отметила, что в случае нарушения трудовых прав работников необходимо обращаться в территориальные инспекции, которые есть в каждом регионе.

В то же время Коновалова подчеркнула, что, в соответствии с законодательством Украины, “два года исправительных работ или арест на полгода угрожают работодателям, которые нарушают трудовые права беременных женщин или молодых матерей”. «Работодателям, которые нарушают трудовые права беременных женщин, угрожает штраф до 100 необлагаемых минимумов или арест на полгода. Кроме того, по решению суда им может быть вынесено наказание в виде исправительных работ сроком до двух лет. Однако этих наказаний они могут избежать, если исправят нарушение» - добавила она. При этом отметила, что к таким нарушениям относятся уменьшение заработной платы, увольнение или отказ в принятии на работу в связи с беременностью или наличием маленького ребенка. Коновалова сообщила, что как только в Гоструда поступает информация о нарушении трудовых прав работников, на предприятие направляется внеплановая проверка. Если инспектор обнаружит такое нарушение, то все собранные материалы передаются в правоохранительные органы.

Как сообщал УНИАН. 1 июля вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно назначения и индексации пенсии». Министр социальной политики Наталия Королевская отметила, что «согласно изменениям в пенсионном законодательстве в страховой стаж женщинам будет засчитываться отпуск по беременности и родам. Если принять во внимание, что почти каждая женщина в Украине рожает одного, двух и больше детей, дополнительный начисленный страховой стаж местами может составлять год и больше», - сказала она.

Как известно, ряд экспертов отметили, что такие нормы законодательства в то же время могут привести к тому, что работодатели не захотят брать на работу беременных и молодых матерей.