У каждого пятого инъекционного наркомана - ВИЧ-инфекция

В Украине каждый пятый потребитель инъекционных наркотиков — ВИЧ-инфицированный.

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-релизе по материалам Всемирного доклада о наркотиках за 2013 год Управления ООН по наркотикам и преступности (ЮНОДК).

По оценочным данным ЮНОДК, в Украине в 2013 году распространенность ВИЧ-инфекции среди потребителей инъекционных наркотиков составила 21,5%, что вдвое превышает мировой показатель в 11,5% и является одним из наивысших в Европе. В 2013 году число людей, которые живут с ВИЧ, составляет 201 тыс. человек.

"Этот показатель эпидемии обусловлен фактом опасного употребления инъекционных наркотиков. По оценочным данным (в 2011 году), от 278 тыс. до 387 тыс. потребителей инъекционных наркотиков в Украине составляют, за исключением Российской Федерации, наибольшую по численности группу в Европе. Распространенность употребления инъекционных наркотиков в стране оценивается от 0,88% до 1,22%. Этот показатель также превышает среднемировой уровень в 0,31%", - говорится в докладе ЮНОДК.

По данным ЮНОДК, распространенность ВИЧ-инфекции в Украине среди потребителей инъекционных наркотиков составила 21,5%, что вдвое превышает мировой показатель в 11,5% и является одним из наивысших в Европе.

"В действительности, распространенность ВИЧ среди потребителей инъекционных наркотиков значительно выше в некоторых регионах Украины; так, в Николаевской области распространенность ВИЧ среди указанной группы достигает 43,8%, в Днепропетровской области – 41,3%, а в Черниговской области — 37,5%", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, как подчеркивают в Управлении ООН по наркотикам и преступности, новые глобальные оценки как потребителей инъекционных наркотиков, так и ВИЧ-инфицированных потребителей ниже, чем обнародованные предыдущие оценки.

"Тем не менее, более низкие показатели не свидетельствуют о снижении эпидемии, а указывают на улучшение доступа к более надежным данным, что позволяет обновить исходные данные для глобальных оценок относительно потребителей инъекционных наркотиков и ВИЧ-инфекции в их среде. Изменения, произошедшие со времени предыдущих международных, национальных и региональных оценок относительно употребления инъекционных наркотиков и ВИЧ-инфекции среди таких потребителей, происходят в значительной мере благодаря улучшению методов оценки и увеличению глобального охвата био-поведенческими исследованиями и специальными оценками людей, употребляющих инъекционные наркотики", - отмечают в ЮНОДК.

Также, по данным организации, в Украине люди, употребляющие инъекционные наркотики, остаются в эпицентре эпидемии.

"Для изменения траектории эпидемии ВИЧ в Украине необходимо увеличить инвестиции ради расширения проверенных временем услуг по ВИЧ/СПИД для потребителей инъекционных наркотиков", - подчеркивают в управлении ООН.