Сейчас в Украине открыто 45 дел по фактам смерти пациентов

Сейчас в Украине открыто 45 уголовных производств по фактам смерти пациентов, которая, возможно, связана с ненадлежащим исполнением медиками своих обязанностей.

Следует отметить, что, по данным Государственной судебной администрации, в 2010-2012 годах по ст. 140 Уголовного кодекса ("ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей") к различным срокам лишения свободы было приговорено всего 22 медика, сообщает КоммерсантЪ-Украина

Так, в милиции признают, что достаточно сложно доказать факт врачебной ошибки и привлечь медработников к ответственности.

"К примеру, происходит ДТП, пострадавший доставлен в больницу в тяжелом состоянии, через некоторое время он умирает. Возмущенные родственники обращаются в милицию, считая, что человека можно было спасти. Однако проверка чаще всего ничем не заканчивается, поскольку врач и свидетели-медработники могут сказать, что пострадавший был доставлен в очень тяжелом состоянии и с задержкой, поэтому им не хватило времени для спасения его жизни",— рассказал изданию источник в МВД.

Всего же в 2013 году МВД открыло 198 уголовных производств по фактам правонарушений, совершенных сотрудниками Минздрава и госпредприятий сферы здравоохранения и фармацевтической отрасли, сообщил нардеп Павел Петренко ("Батькивщина").

Из них 32 связаны с нарушениями при закупке товаров и услуг за бюджетные средства, 50 — со злоупотреблением служебным положением, 25 — с фактами фальсификации лекарственных препаратов. Кроме того, начато уголовное производство по факту проведения работниками Полтавской областной детской клинической больницы испытаний медпрепаратов на несовершеннолетних.

В Минздраве эти данные официально не комментировали, а в неофициальной беседе их назвали "тенденциозными", сообщает КоммерсантЪ-Украина.