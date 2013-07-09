Тепловой удар в мегаполисе: симптомы и первая помощь

Врачи советуют жителям мегаполисов, которые вынуждены в жару передвигаться на общественном транспорте, часто не оборудованном кондиционерами или вентиляторами, не пользоваться автобусами и троллейбусами в часы пик, в пути протирать влажным платком открытые участки тела, носить свободную обувь и одежду из натуральных тканей, пить воду или квас каждые 15 минут.

Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник ГНИЦ профилактической медицины Галина Холмогорова отмечает, что крайне тяжело в жару находиться в общественном транспорте, который не оборудован ни кондиционером, ни вентиляторами. Но если в транспорте есть кондиционер, за ним надо регулярно и тщательно ухаживать - очищать от скопившейся грязи и микробов, считает она. "Если за кондиционером не ухаживают, если не чистят своевременно и не меняют фильтры, то он может стать простым рассадником заболеваний", - пояснила Холмогорова.

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рекомендует в жару меньше пользоваться общественным транспортом. "Если транспорт попал в пробку, нужно попросить водителя открыть двери и выйти в тень и переждать, пока пробка рассосется. Или же поехать на другом транспорте", - советует врач.

Холмогорова также рекомендует носить в жару одежду не синтетическую, а из натуральных материалов свободного кроя и свободную обувь без каблуков. Также она предлагает охлаждать организм, протирая уши, руки и ладони смоченным водой платочком.

Также Водовозов советует брать с собой негазированную воду. "Лучше стараться пить примерно по 150-180 миллилитров каждые 15 минут, независимо хотите ли вы пить или нет, в противном случае начинают нарушаться функции организма. Если есть возможность, можно смочить открытые участки кожи водой - это увеличит площадь испарения и вам станет легче", - рекомендует Водовозов.

Не стоит пить много минеральной воды, сообщила Холмогорова. "Лучше пить простую воду или зелёный чай, не сладкие, но разбавленные соки. Также подойдет квас - он дает питание и утоляет жажду, потому что в нём много питательных веществ, которые поддерживают организм в жару", - сказала врач.

Основные признаки теплового удара - резкое появление бледности, крупных капель пота на лице, частое и поверхностное дыхание, неосмысленный взгляд. Но самое основное - это потеря сознания, либо полуобморочное состояние, либо чистый обморок, сказал терапевт.

Чтобы помочь человеку с тепловым ударом, нужно вынести его из транспорта на свежий воздух, в тень, или отнести его в кондиционируемое помещение, затем расстегнуть пуговицы, чтобы ему было легче дышать и протереть доступные участки кожи водой. "Если человек без сознания, не надо его насильно поить, если человек в сознании спутанном, но может глотать, дайте ему немного воды", - советует Водовозов.

Холмогорова советует также дать понюхать нашатырь. "Если человек не приходит в сознание больше минуты, надо вызывать скорую, так как эти вещи чреваты серьезными последствиями", - сообщила она.