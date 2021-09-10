Фейк об иммунизации в эфире ток-шоу "Право на власть" прокомментировала врач.

В сети распространяют новый фейк о вакцинации от коронавируса, и он настолько абсурден, что сюда уже "приплели" Бога: якобы прививка влияет на связь человека со Всевышним.

Так, в соцсетях "растиражировали" скриншот комментариев под одним из постов по поводу вакцинации учителей и воспитателей детсадов.

Читайте такжеВрач-инфекционист призвал штрафовать украинцев за отказ от вакцинации"Я ни при каких условиях не отдам ребенка к вакцинированному учителю. Я не буду подвергать ребенка заражению спаечным белком. Кроме того, вакцинированные люди имеют проблемы с 8-м геном, который отвечает за сознание", - пишет жительница Львова Наталья Юськив.

У нее поинтересовались, что же это такое - "8-й ген". И женщина ответила: "Этот ген отвечает за эмоции, сознание и связь с Богом. В душе есть сенсоры, которыми она настроена на вибрации Бога. Вакцина эти сенсоры закрывает, а человек, соответственно, теряет связь с творцом", - пишет Юськив.

Эпидемиолог Наталья Виноград в эфире ток-шоу "Право на власть" опровергла эту антивакцинаторскую теорию. "Как может вакцина влиять, на какой спаечный процесс? О чем идет речь? Очевидно, человек не имеет ни медицинского образования, ни минимальных знаний, которых достаточно для понимания сложных процессов", – ответила врач.

Смотрите видео с 27:30

Как сообщал УНИАН, хотя Минздрав всячески пытается популяризировать вакцинацию от COVID-19, украинцы склонны больше доверять опыту соседей или знакомых. Это провоцирует массу фейков, вплоть до откровенного бреда про "чипирование". Чтобы уменьшить распространение "паники", журналисты собрали ответы на самые распространенные вопросы о ковид-прививках.

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Автор: Ольга Робейко