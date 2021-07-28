Избавиться от "шапочки из фольги". Ответы на самые главные вопросы про прививки от COVID-19

Хотя МОЗ всячески пытается популяризировать вакцинацию от COVID-19, украинцы склонны больше доверять опыту соседей или знакомых. Это провоцирует массу фейков, вплоть до откровенного бреда про "чипирование". Чтобы уменьшить распространение "паники", УНИАН собрал ответы на самые распространенные вопросы о ковид-прививках.

Следующая волна COVID-19 не за горами. По разным прогнозам, Украина успеет отгулять День независимости и… может окунуться в карантин. Избежать его, благодаря вакцинации украинцев, вряд ли получится. Хотя за последнюю неделю было сделано рекордное количество прививок – 714 тысяч, в общей сложности полностью вакцинировано (двумя дозами) чуть больше 1,7 млн человек. Это примерно 4% от всего населения страны.

За нерасторопность в проведении массовой вакцинации от COVID-19 украинцы (не без оснований) винят власть. Одна из проблем – коммуникация с населением. Как показала практика, одного лишь сайта, посвященного теме коронавирусных прививок, и регулярной статистики о количестве вакцинированных, недостаточно. Просвещению не способствует и сборник ответов "на распространенные вопросы о вакцинации против COVID-19", подготовленный Центром общественного здоровья МОЗ еще в апреле.

Проштудировать более 70 страниц, чтобы найти ответ на свой вопрос, довольно сложно. Да и само желание "штудировать" отбивается в самом начале, когда даже любознательному украинцу рассказывают то о том, когда в Украине начался процесс вакцинации, то о том, почему в мире разрабатывается несколько типов вакцин от COVID-19…

В результате, даже после того, как в стране появились вакцины, которым украинцы вполне доверяют – Пфазер и Модерна, интернет переполнен вопросами о прививках, организации вакцинации, кто, как и когда выдает COVID-сертификат и тому подобных. То есть, несмотря на то, что на сайте МОЗ, посвященному вакцинации от коронавируса, эту информацию найти можно, повторяются они изо дня в день, с завидной регулярностью.

С другой стороны, у этой проблемы есть и обратная сторона – украинцы склонны доверять соседке, но не верить "официозу". А это, к сожалению, чревато появлением все новых и новых историй о том, как после прививки у двоюродного брата троюродного дяди по материнской линии чьей-то знакомой начались судороги или икота, и остановить не могут "до сих пор", или что после прививки меняется "структура ДНК". Звучит абсурдно? Вместе с тем, такие истории получают в сети сотни репостов с припиской: "Нас чипируют!".

Чтобы немного уменьшить "панику", УНИАН собрал ответы на некоторые самые распространенные вопросы о вакцинации от COVID-19.

Нужно ли делать прививки тем, кто уже переболел коронавирусом?

Да, делать прививки стоит. Особенно, если вы – в группах риска. Медики считают, что вакцины обеспечивают более надежную защиту от COVID-19. Все вакцины, которые используются в Украине, помогают сформировать иммунитет, который сохраняется, по крайней мере, полгода.

Нужно ли перед прививкой сдать анализ на антитела?

Не нужно. Такой анализ, если кому и важен, то ученым, работающим над исследованиями COVID-19. Если верить иммунологам, даже при низком уровне антител, у человека может быть неплохая защита от вируса за счет клеточного иммунитета. А его такой анализ не выявляет.

Стоит ли перед прививкой сдать анализ на свертывание крови, пройти какие-то иные обследования?

В МОЗ отмечают, что в этом нет необходимости. Таких рекомендаций международные медицинские организации не дают. Кроме того, по информации министерства, вакцинация не исключена для людей с серьезными нарушениям сворачивания крови. В этом случае для инъекции используют тонкую иглу (23G и меньше), после прививки сильно давят на место укола, минимум, две минуты. А также предупреждают пациента о риске развития гематом.

Если первая доза - Коронавак, то можно ли теперь привиться Пфайзером (Модерной)?

Нет. Это вакцины разных типов, и они не взаимозаменяемы. У них разные принципы работы и разный состав.

Можно ли "смешивать" Пфайзер и Модерну?

По данным Стратегической консультативной группы экспертов ВОЗ по иммунизации, если начали прививаться Пфайзером, то и закончить курс вакцинации следует Пфайзером. Аналогично с Модерной. Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики рекомендовала МОЗ разрешить "смешивать" эти вакцины, в частности, если человек вакцинировался не в Украине одной из них, а в нашей стране в наличии только другая. Также эксперты рекомендуют МОЗ разрешить использовать Пфайзер после первой дозы Астразенека. Но с ремаркой – если в стране дефицит определенной вакцины или у конкретного человека была тяжелая аллергия после первой дозы (тогда применить другую вакцину можно через 12 недель). И в одном, и в другом случае решение о смены вакцины должен принимать врач, сам пациент этот выбор сделать не может. Однако на сегодня в Украине нет протоколов, позволяющих "смешивать" эти вакцины.

Если есть уже две дозы прививки, стоит ли сделать третью "для профилактики"? Обязательно ли это должна быть та же вакцина?

На сегодня в Украине не делают третью (бустерную) дозу никакой из разрешенных в стране вакцин. В мире уже начались исследования эффективности третьей дозы (той же вакциной, которой были сделаны первые две прививки) мРНК-вакцин Модерна и Пфайзер, в Китае изучают возможность использовать третью дозу Коронавак через полгода после первой вакцинации. Бустерные дозы пока применяются только в Израиле.

Что делать, если между первой и второй дозой прививки от COVID-19 заболел коронавирусом?

В МОЗ рекомендуют отложить получение второй дозы вакцины на полгода. Но отмечают, что, по желанию, можно вакцинироваться раньше – через месяц после первого дня появления симптомов или лабораторного подтверждения диагноза COVID-19. Сделать паузу в четыре недели перед прививкой от коронавируса стоит и в том случае, если человек переболел ОРВИ или гриппом, но без пневмонии.

Что делать, если пропущены рекомендуемые сроки введения второй дозы вакцины от COVID-19?

На сегодняшний день нет исследований о наиболее позднем рекомендуемом времени введения второй дозы вакцин от коронавируса. Поэтому медики сходятся во мнении: если второй дозой не удалось вакцинироваться вовремя, следует сделать это при первой возможности. В МОЗ напоминают, что вторую дозу вакцины Астразенека желательно сделать в течение 12 недель (и на неделю раньше истечения этого срока), вакцины Коронавак – 28 дней, вакцины Пфайзер – в период между 21-м и 28-м днем после первой прививки. Что касается Модерны, то, по данным Стратегической консультативной группы экспертов ВОЗ по иммунизации, прививки ею следует делать с интервалом 28 дней. Но при необходимости интервал между дозами может быть увеличен до 42 дней.

Сколько времени должно пройти между вакцинацией от COVID-19 и другой прививкой, например, от столбняка?

Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики рекомендует МОЗ проводить плановую вакцинацию от других инфекционных болезней через четыре недели после получения второй дозы вакцины от коронавируса. Однако допускается, что этот термин может быть сокращен до двух недель. В то же время, прививку от COVID-19 можно делать через две недели после вакцинации от других инфекционных болезней.

Можно ли вакцинироваться во время беременности и грудного вскармливания? Какую вакцину для этого выбрать?

В Национальной технической группе экспертов по вопросам иммунопрофилактики отмечают, что беременные не принимали участия в клинических исследованиях вакцин, но могут тяжелее переносить коронавирус. Поэтому, если у беременной существует большой риск заболеть, стоит обсудить вакцинацию с лечащим врачом.

Если до наступления беременности или во время нее уже была сделана прививка Астразенекой, то после консультации о рисках и пользе, принимать решение о второй дозе придется самой женщине. Если врач посчитает пользу от вакцинации больше потенциальных рисков, то, с большой долей вероятности, посоветует привиться Пфайзером или Модерной. Кормящие матери могут вакцинироваться Астразенекой, Пфайзером или Модерной. Вакцина Коронавак противопоказана беременным и кормящим.

Стоит ли вакцинироваться людям с онкологией или автоиммунными заболеваниями?

В МОЗ утверждают, что стоит, поскольку это люди из группы риска. Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики пришла к выводу, что для вакцинации таким пациентам подойдет любая из имеющихся в Украине вакцин. Вместе с тем, медики напоминаю, что если человек имеет иммуносупрессию или проходит курс иммуносупрессивной терапии, то прививка может не иметь должного эффекта.

В случае появления каких симптомов после прививки следует бежать к врачу?

В МОЗ отмечают, что покраснение, боль и припухлость в месте инъекции, а также головокружение, бессонница, утомляемость, озноб, боль в мышцах, головная боль, тошнота и даже увеличение лимфоузлов – возможные реакции на прививку от COVID-19. Если вас беспокоит что-то из вышеперечисленного, стоит об этом сообщить своему врачу. А вот если после прививки появились блевота, сильная боль, температура выше 38 градусов, высыпания на теле, судороги, потеря сознания – нужно немедленно обращаться в медучреждение. Вне зависимости от того, связаны ли эти симптомы с вакцинацией или стали предвестниками развития какого-либо заболевания, которое совпало во времени с прививкой.

Что делать, если в медучреждении отказывают в прививке от COVID-19?

В теории, отказать в этом совершеннолетним гражданам не имеют права. Но если это произошло, чиновники рекомендуют обращаться к руководителю медучреждения, в котором вы записаны на вакцинацию. А если там не помогли, то обращаться в местный Департамент охраны здоровья и на горячую линию МОЗ 0-800-60-20-19. Правда, исходя из количества жалоб украинцев на работу этих департаментов и горячей линии, вероятность, что ваш вопрос будет быстро решен, не очень велика. Тут важно не сдаваться и помнить, что чем больше огласка, тем больше шансов добиться своего. Но если вам просто предлагают не ту вакцину, которую вы хотите, это нельзя считать отказом.

Что делать, если в системе Helsi видна только одна вакцинация от COVID-19, хотя сделано две прививки?

Такие случаи не редки. Особенно, если одну из доз вы получили в одном из центров вакцинации, а вторую – в районной амбулатории. Чтобы ваш семейный врач увидел обе, ему следует в личном кабинете врача Helsi.pro в разделе вакцинальный анамнез выбрать отдельный пункт – либо "вакцинации ЕСОЗ", либо "доступные мне вакцинации". По информации терапевтов, если в одном из этих вариантов видно только одну прививку, то при выборе другого варианта высвечиваются обе.

Когда COVID-сертификат становится действительным для выезда за границу?

Семейный врач может выдать COVID-сертификат сразу после получения второй дозы. Однако при выезде за границу важно не столько наличие этого документа, сколько то, что с момента вакцинации должно пройти не менее 14 дней.

…Вакцинироваться ли – каждый решает сам. Но очень хотелось бы, чтобы Украина не оказалась в положении "вакцины есть, желающих сделать прививку – нет".

Татьяна Урбанская

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