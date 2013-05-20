В Украине просят отозвать законопроект о запрещении абортов

Межфракционное депутатское объединение "Равные возможности" обращается ко всем парламентским фракциям с просьбой учесть негативное мнение экспертов в области медицины и демографии относительно законопроекта 2646-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о запрещении искусственного прерывания беременности (абортов)" (авторы - Александр Сыч, Руслан Зелик, Руслан Марцинкив), при определении своей позиции по вопросу запрещения абортов и призывает авторов отозвать этот законопроект как нуждающийся в серьезной доработке.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении МФО "Равные возможности".

В заявлении отмечается, что законодательные инициативы, ограничивающие репродуктивные права граждан Украины, в частности, женщин, создают дополнительные риски и угрозы для их здоровья и жизни. Кроме того, за отклонение данного законопроекта также выступает и профильный комитет ВР, что подтвердила председатель подкомитета по вопросам законодательного обеспечения охраны материнства и детства, репродуктивного здоровья Комитета по вопросам здравоохранения Мария Ионова. По словам заместителя начальника Управления охраны материнства, детства и санаторного обеспечения Министерства здравоохранения Украины Валентины Коломейчук, правовые ограничения к выполнению искусственных абортов не приведут ни к снижению их количества, ни к существенному увеличению количества родов. По информации Минздрава, в 2012 году во время операции искусственного прерывания беременности умерли 6 женщин, однако их смерть не связана с абортом, это были другие факторы. Поэтому важно, чтобы подобные операции проводились безопасно для женщины, в оборудованных местах, а не " шли в тень".

Зато, говорится в заявлении, целесообразнее было бы принять законопроект № 2646 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об ответственности за незаконное прерывание беременности", автор - Виталий Журавский. Действующая редакция статьи 134 Уголовного кодекса предусматривает уголовную ответственность за незаконное прерывание беременности только для лиц, не имеющих специального медицинского образования. Документом предлагается усилить ответственность и для медиков, которые проводят аборт с нарушением требований закона, - вне медицинского учреждения, не соблюдая необходимые протоколы и стандарты. Автор считает, что эта инициатива способствует уменьшению количества ненадлежаще выполненных, криминальных абортов и работает в защиту репродуктивных прав женщин.