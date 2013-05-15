На Солнце произошла новая мощная вспышка
11:06, 15 мая 2013Страна
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Могут быть проблемы с радиосвязью
Четвертая мощная вспышка произошла на Солнце, что может привести к проблемам с радиосвязью на Земле.
Об этом сообщил РИА «Новости» представитель Института прикладной геофизики Росгидромета (ИПГ).
"Около 06.00 среды все в той же активной области, что и вчера, произошла вспышка класса Х, уже четвертая за два дня. Необычайно активная деятельность этой группы продолжается, но ее геоэффективность пока невелика, и основное воздействие заключается в ухудшении условий прохождения радиоволн на освещенной стороне Земли во время вспышки", - сказал собеседник агентства.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в десять раз. Вспышки часто сопровождаются выбросами солнечной плазмы. Если облако плазмы достигает Земли, начинается магнитная буря.
Последние вспышки стали самым мощным всплеском солнечной активности с 23 октября 2012 года, когда на Солнце произошла рентгеновская вспышка класса X1.8.
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