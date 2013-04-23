В Киеве застройщик уничтожил зеленые насаждения на 750 тыс

Прокуратура Соломенского района Киева открыла уголовное производство по факту незаконной вырубки деревьев при проведении строительных работ по улице Кировоградской в Соломенском районе столицы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Соломенского района, земельный участок общей площадью 1 га по улице Кировоградской, 70, в районе Совских прудов был предоставлен в долгосрочную аренду ООО «Кийжитло» для строительства жилого дома с подземным паркингом.

Прокурорской проверкой установлено, что, не имея разрешительных документов, служебные лица общества самовольно сняли поверхностный слой почвы и уничтожили зеленые насаждения на указанном участке, нанеся государству ущерб на сумму 750 тыс. грн.

Сведения о совершении служебными лицами общества уголовного правонарушения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 365-1 Уголовного кодекса Украины (превышение полномочий служебным лицом). Досудебное расследование продолжается.