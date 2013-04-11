В яичных белках обнаружено вещество, снижающее давление

12:38, 11 апреля 2013
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Выводы кардиологи

По мнению кардиологов, белки помогут контролировать гипертонию, пишет The Telegraph. Итак, в них они нашли пептид RVPSL, эффект которого сравним с малыми дозами Каптоприла.

Сотрудники Университета Цзилинь проверили RVPSL на крысах. Оказалось, соединения имеет все шансы стать настоящим спасением для сердечников. Оно сможет как предотвращать развитие гипертонии, так и держать ее под контролем, пишет Меддейли.

Данные выводы были озвучены в ходе встречи Американского химического общества. Судя по всему, пептид действует на организм так же, как и ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ).

Средства на основе ингибиторов АПФ наиболее широко используются для лечения артериальной гипертензии и сердечной недостаточности. По подсчетам специалистов, 50 миллиграммов пептида RVPSL можно было сравнить с 10 миллиграммами Каптоприла (тоже ингибитор АПФ). Что важно, пептид не разрушался в ходе термической обработки.
 

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