В яичных белках обнаружено вещество, снижающее давление

По мнению кардиологов, белки помогут контролировать гипертонию, пишет The Telegraph. Итак, в них они нашли пептид RVPSL, эффект которого сравним с малыми дозами Каптоприла.

Сотрудники Университета Цзилинь проверили RVPSL на крысах. Оказалось, соединения имеет все шансы стать настоящим спасением для сердечников. Оно сможет как предотвращать развитие гипертонии, так и держать ее под контролем, пишет Меддейли.

Данные выводы были озвучены в ходе встречи Американского химического общества. Судя по всему, пептид действует на организм так же, как и ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ).

Средства на основе ингибиторов АПФ наиболее широко используются для лечения артериальной гипертензии и сердечной недостаточности. По подсчетам специалистов, 50 миллиграммов пептида RVPSL можно было сравнить с 10 миллиграммами Каптоприла (тоже ингибитор АПФ). Что важно, пептид не разрушался в ходе термической обработки.

