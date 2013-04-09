Открыли уголовное дело по фактам испытания лекарств на детях

Управление МВД Украины в Полтавской области открыло уголовное производство по фактам клинических испытаний препарата «Дорипенем» на детях в педиатрическом отделении Полтавской областной детской клинической больницы.

Об этом УМВД в Полтавской области сообщило в ответ на обращение группы народных депутатов от оппозиции, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

В обращении депутатов фракции «Батькивщина» Андрея Пышного, Александры Кужель, Максима Бурбака, Юрия Вознюка, Геннадия Зубко, Андрея Головко, Татьяны Донец, Лилии Гриневич, Павла Петренко и Анатолия Дирива, от фракции ВО «Свобода» Олега Махницкого и фракции «УДАР» Романа Романюка народные депутаты требуют расследовать соответствующие факты проведения Минздравом испытаний лекарств на детях и привлечь виновных к ответственности.

В документе отмечено, что в педиатрическом отделении Полтавской областной детской клинической больницы клиническое исследование препарата «Дорипенем» на детях проводилось без аккредитационного сертификата почти полтора года. Таким образом, были нарушены права пациентов, а также требования соответствующего законодательства. В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование.

По словам А.Пышного, служебные лица Министерства здравоохранения Украины фактически покрывали проведение противозаконных клинических испытаний лекарственных средств на детях.

Клиническое исследование терапии препаратом «Дорипенемом» в педиатрическом отделении Полтавской областной детской клинической больницы проводилось без аккредитационного сертификата почти полтора года. Факты нарушения действующего законодательства со стороны Министерства здравоохранения и организаций в сфере здравоохранения были изложены в представлении Генеральной прокуратуры Украины. Однако Минздрав не принял по этим фактам никаких мер.

Принимая это во внимание, народные депутаты от оппозиции обратились к генеральному прокурору, председателю Службы безопасности Украины, вице-премьер-министру, ответственному за сферу здравоохранения, министру внутренних дел Украины, министру доходов и сборов с требованием провести безотлагательную проверку многочисленных фактов проведения противозаконных клинических испытаний лекарственных препаратов на детях. А всех должностных лиц, виновных в летальных случаях, связанных с применением непроверенных препаратов и вакцин, привлечь к уголовной ответственности.

12 марта с.г. Полтавская областная прокуратура сообщила, что начала проверку относительно клинических испытаний на детях медицинского препарата, который не имеет аккредитационного сертификата, по заявлению одного из народных депутатов Украины.